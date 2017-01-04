ХК «Куньлунь» не будет копировать зарплаты китайского футбола

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В последнее время китайские клубы привлекают высококлассных футболистов, предлагая им огромные зарплаты. Так, аргентинский нападающий Карлос Тевес, перешедший из «Боки Хуниорс» в «Шанхай Шеньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой аргентинец будет зарабатывать €722 тыс. в неделю, или €37,5 млн в год. Кроме того, бельгийский полузащитник «Зенита» Аксель Витсель предпочел переходу в итальянский «Ювентус» трансфер в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — также исходя из предложенных финансовых условий.

«У футбола свои правила, свой рынок, сейчас вся страна сходит с ума по этому виду спорта. Конечно, в хоккее такого не будет. Да, мы платим игрокам хорошие деньги, но при этом они соответствуют рыночным», — подчеркнул Чжао Сяоюй.

«У нас нет проблем с финансами, — продолжил собеседник агентства. — Наш бюджет составляет 200 млн юаней (почти 30 млн долларов США — прим. ТАСС). Но мы не разбрасываемся деньгами и ко всему стараемся подходить с умом».

«Куньлунь» выйдет в плей-офф

«Куньлунь» выступает в КХЛ с нынешнего сезона, команда была сформирована за месяц до старта чемпионата. «Мы не ожидали, что все пойдет настолько хорошо. У нас хорошие позиции в таблице, и я уверен, что мы выйдем в плей-офф», — сказал Чжао Сяоюй.

«Вступление клуба в КХЛ дает большие возможности для всего китайского хоккея. Это касается многих аспектов — и тренерской работы, и опытных игроков, которых мы пригласили. Возможно, самым главным является то, что “Куньлунь” поможет нам в создании конкурентоспособной сборной для домашней Олимпиады 2022 года», — отметил он.

Ориентируемся на СКА

Говоря о развитии клубного маркетинга, Чжао Сяоюй отметил, что бренд «Куньлуня» уже является узнаваемым во всей стране. «У нас высокие ожидания относительно маркетинга и связанных с ним доходов. Пока мы только начинаем, и имеющийся прогресс вполне неплох. Сейчас мы видим, что семьи с детьми ходят на хоккей с удовольствием и готовы тратить деньги», — отметил собеседник агентства.

«Мы работаем над ошибками. Нам помогает лига, мы многому учимся у СКА. Разумеется, мы не можем быть столь же успешны в этом направлении, как СКА, нам всего пять месяцев, а для этого нужны годы. При этом нужно учитывать, что российский опыт невозможно просто скопировать в китайских условиях, его необходимо адаптировать», — добавил Чжао Сяоюй.

«Куньлунь» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 64 очка после 45 матчей.