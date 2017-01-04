Александр Павлович: СКА воспользовался ошибками «Динамо», шайбы как снежный ком стали валиться на нас
Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович поделился впечатлениями от победы над СКА (5:4).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Сегодня драматичный вышел поединок, почему упустили нити игры при счете 5:0?
— Немного расслабились в плане собранности на третий период, позволили себе ошибиться, СКА воспользовался этим, и шайбы как снежный ком стали валиться на нас.
— Могли представить перед игрой, что по ходу второго периода будете вести у лидера КХЛ 5:0?
— Почему нет? Мы вышли сегодня побеждать.
— Какие мысли были в голове при счете 5:4, когда растеряли преимущество?
— Никаких, надо было хладнокровно сыграть до конца, не делать глупых ошибок, не удаляться, выстоять.
— Есть уверенность, что команда попадет в
— Нет! Мы об этом не думаем, выходим на каждую игру бороться за три очка, мы еще не в
Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде уступил минскому «Динамо» со счетом 4:5, проигрывая по ходу матча 0:5. На шайбы Аарона Палушая, Андрея Степанова, Сергея Дрозда и дубль Фредрика Петтерссона гости ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Павла Дацюка, Евгения Дадонова и Егора Яковлева.
Для армейцев это поражение стало третьим подряд: до этого подопечные Олега Знарка уступили в Казани «Ак Барсу» (3:4 Б) и в Петербурге «Локомотиву» (1:2).
После этой встречи петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Белорусская команда с 76 очками поднялись пятое место.
Следующий матч СКА проведет 5 января на выезде против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» в это же время примет «Северсталь».
|Скривенс Б.
|Коскинен М.
|1-й период
|00:41
|Дрозд С.
|Ковальчук И.
|02:07
|05:24
|Петтерссон Ф. (Клинкхаммер Р.)
|06:10
|Петтерссон Ф.
|Юдин Д.
|06:10
|Каблуков И.
|09:32
|12:57
|13:20
|Скривенс Б.
|Яковлев Е.
|13:20
|15:55
|Граньяни М-А.
|2-й период
|21:56
|Палушай А. (Китаров А., Граборенко Р.)
|Шипачев В.
|24:59
|25:36
|Петтерссон Ф. (Палушай А.)
|27:45
|Стась А.
|32:26
|Степанов Анд.
|33:32
|Дрозд С. (Кулаков А.)
|37:04
|Степанов Анд.
|Ковальчук И. (Дадонов Е., Шипачев В.)
|38:35
|Юдин Д.
|39:23
|Юдин Д.
|39:23
|3-й период
|Дацюк П. (Рукавишников Р.)
|43:04
|47:31
|Кулаков А.
|Дадонов Е. (Шипачев В.)
|49:32
|Яковлев Е. (Херсли П., Шипачев В.)
|53:00
|16
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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