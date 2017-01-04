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4 января 2017, 12:31 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Александр Павлович: СКА воспользовался ошибками «Динамо», шайбы как снежный ком стали валиться на нас

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович поделился впечатлениями от победы над СКА (5:4).

Нападающий минского Динамо'Александр Павлович поделился впечатлениями от победы над <span class=error>СКА</span> (5:4). Увеличить
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— Сегодня драматичный вышел поединок, почему упустили нити игры при счете 5:0?
— Немного расслабились в плане собранности на третий период, позволили себе ошибиться, СКА воспользовался этим, и шайбы как снежный ком стали валиться на нас.

— Могли представить перед игрой, что по ходу второго периода будете вести у лидера КХЛ 5:0?
— Почему нет? Мы вышли сегодня побеждать.

— Какие мысли были в голове при счете 5:4, когда растеряли преимущество?
— Никаких, надо было хладнокровно сыграть до конца, не делать глупых ошибок, не удаляться, выстоять.

— Есть уверенность, что команда попадет в плей-офф?
— Нет! Мы об этом не думаем, выходим на каждую игру бороться за три очка, мы еще не в плей-офф. Самоуверенность чревата, мы идем ступеньку за ступенькой, — приводит слова Павловича belarushockey.com.

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде уступил минскому «Динамо» со счетом 4:5, проигрывая по ходу матча 0:5. На шайбы Аарона Палушая, Андрея Степанова, Сергея Дрозда и дубль Фредрика Петтерссона гости ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Павла Дацюка, Евгения Дадонова и Егора Яковлева.

Для армейцев это поражение стало третьим подряд: до этого подопечные Олега Знарка уступили в Казани «Ак Барсу» (3:4 Б) и в Петербурге «Локомотиву» (1:2).

После этой встречи петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Белорусская команда с 76 очками поднялись пятое место.

Следующий матч СКА проведет 5 января на выезде против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» в это же время примет «Северсталь».

3.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат
Динамо Мн 5:4 СКА
(1:0, 4:1, 0:3)
Вратари
Скривенс Б. Коскинен М.
1-й период
00:41 Дрозд С.
Ковальчук И. 02:07
05:24 Петтерссон Ф. (Клинкхаммер Р.)
06:10 Петтерссон Ф.
Юдин Д. 06:10
Каблуков И. 09:32
12:57
13:20 Скривенс Б.
Яковлев Е. 13:20
15:55 Граньяни М-А.
2-й период
21:56 Палушай А. (Китаров А., Граборенко Р.)
Шипачев В. 24:59
25:36 Петтерссон Ф. (Палушай А.)
27:45 Стась А.
32:26 Степанов Анд.
33:32 Дрозд С. (Кулаков А.)
37:04 Степанов Анд.
Ковальчук И. (Дадонов Е., Шипачев В.) 38:35
Юдин Д. 39:23
Юдин Д. 39:23
3-й период
Дацюк П. (Рукавишников Р.) 43:04
47:31 Кулаков А.
Дадонов Е. (Шипачев В.) 49:32
Яковлев Е. (Херсли П., Шипачев В.) 53:00
Статистика
16 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Голевой дубль Петтерссона помог хоккеистам минского «Динамо» обыграть питерский СКА

Голевой дубль Петтерссона помог хоккеистам минского «Динамо» обыграть питерский СКА

3 января, Минск /Александр Новиков — БЕЛТА/. Голевой дубль нападающего Фредрика Петтерссона, который провел первый матч за «зубров» в КХЛ, помог «Динамо» обыграть питерский СКА со счетом 5:4 (1:0, 4:1, 0:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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