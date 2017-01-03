СКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив минскому «Динамо»?

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«Ак Барс» — «Трактор» — 5:3.

«Ак Барс» на своем льду переиграл челябинский «Трактор». Эта победа стала для казанцев четвертой подряд. Игра получилась на редкость яркой и запоминающейся. Уже в первом периоде хозяева усилиями Иржи Секача и Степана Захарчука забросили две шайбы, но не смогли удержать преимущества — отличились Николай Белов и Максим Якуценя. Причем последний сделал это в меньшинстве.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 20, 3.01.2017, 17:00 5:3 Ак Барс Трактор

Во втором периоде хозяева вновь взяли игру в свои руки и еще дважды пробили Василия Демченко. По голу на свой счет записали Владимир Ткачев и Джастин Азеведу. Гости из Челябинска усилиями Кирилла Кольцова менее чем минуту спустя вновь отыграли одну шайбу, однако фокус из первого период повторить не смогли.

А в самом начале третьего периода Федор Малыхин установил окончательный счет встречи — 5:3. После нее главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов, несмотря на три пропущенные шайбы, выразил удовлетворение игрой команды в обороне, а также пожелал открывшему счет чешскому форварду Секачу сохранить те эмоции и желание, которые он демонстрирует на данный момент.

«Игра была хорошая интересная. Было много удалений, в том числе с нашей стороны. Это немного ломало динамичность матча. Думаю, игра у нас сложилась. Шайбы мы неплохие забивали.

Доволен ли игрой в обороне? Доволен игрой команды. Секач много забивает? Я считаю, что у него сейчас хорошие эмоции, огромное желание. Дай бог, чтобы он сохранил все это, — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 20, 3.01.2017, 13:30 3:2 Б Сибирь Локомотив

«Сибирь» — «Локомотив» — 3:2 Б.

Ярославский «Локомотив» неожиданно уступил в Новосибирске. Дважды уступая в счете (в первый раз ярославцы пропустили уже на второй минуте), гости находили в себе силы на то, чтобы восстановить статус-кво, который продержался до серии буллитов. Вратарь «Сибири» Иван Налимов не позволил себя пробить, тогда как Александра Судницина Сергей Шумаков перехитрить смог и таким образом принес победу сибирякам.

Защитник хозяев Константин Алексеев после игры пожелал команде провести весь год так, как она провела этот матч, а также отметил, что победа по буллитам — справедливый итог.

«Будем надеяться, что после этой победы весь год будет таким для «Сибири». Будем пытаться. Раз мы победили, значит новогодний перерыв пошёл на пользу команде. Поработали над моментами, которые у нас не получались. То, что мы в этот отрезок больше времени друг с другом проводили, положительно повлияло на атмосферу в команде.

Я думаю, что счёт по игре. На полноценную победу, наверное, не наиграли. «Локомотив» — хорошая команда. Готовились к жёсткой игре, так и получилось. Овертайм «три на три» для нас, как и для болельщиков, был непривычен. Столько места свободного! Надо будет поработать над этим. Думаю, неплохо получилось, — приводит слова Алексеева «Чемпионат».

А его коллега по амплуа и партнер по команде Якуб Наклал рассказал о том, что для победы в основное время надо играть агрессивнее и больше грузить вратаря соперников.

«Игра получилась неплохой, но после новогодних праздников и нескольких выходных было непросто снова включаться в борьбу. Не скажу, что мы действовали неважно, в третьем периоде «Локомотив» оказывал на соперника приличное давление, но матч перешел в овертайм. Надо было играть агрессивнее, идти на ворота и стараться забить. Налимов играл первый домашний матч за «Сибирь»? Мы не разбирали этот момент. Сегодня он пропустил дважды, но мы не нагрузили его достаточно. В следующий раз будем бросать чаще.

Что касается овертаймов «три на три», то мне этот формат нравится больше, чем «четыре на четыре». Больше моментов, больше шансов забить, — передает слова Накладала «Чемпионат».

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 20, 3.01.2017, 16:00 2:4 Лада Металлург Мг

«Лада» — «Металлург» Мг — 2:4.

А лидеру Восточной конференции неожиданно пришлось попотеть в Тольятти, ведь к 36-й минуте после голов Василия Стрельцова и Андрея Иванова они «горели» со счетом 0:2. Однако лидер есть лидер. 27 секунд потребовалось «Магнитке» на то, чтобы сравнять счет (отличились Александр Семин и Крис Ли), после чего в третьем периоде команда взяла дожала соперника и взяла свое — Семин оформил дубль, а Владислав Калетник реализовал большинство.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 20, 3.01.2017, 14:00 2:3 Авангард ХК Динамо

«Авангард» — «Динамо» М — 2:3.

В центральном матче игрового дня в КХЛ занимающий вторую строчку Восточной конференции «Авангард» принимал на своем льду московское «Динамо». Москвичи уступили в двух предыдущих встречах ХК «Сочи» и ЦСКА с одинаковым счетом 3:5 и были серьезно настроены прервать неудачную серию.

Если первый период ни одна из команд не может занести себе в актив, поскольку ни те, ни другие на гол не наиграли, то второй для динамовцев оказался весьма удачным. Сначала Юусо Хиетанен мощнейшим броском чуть ближе синей линии едва не пробил Доминика Фурха насквозь, а спустя шесть минут Денис Кокарев прицельным броском с ползоны отправил шайбу точно в дальний угол ворот.

Преимущество в две шайбы несколько успокоило динамовцев, чем хозяева едва не воспользовались. Они попробовали взять ворота противника штурмом, однако их запал после быстро спал. Впрочем, гол Николая Лемтюгова на 52-й после передачи Соботки добавил игре адреналина.

Уже спустя минуту эмоции захлестнули Илью Зубова, и он подвел партнеров, оставив их в меньшинстве на две минуты. Этого хватило москвичам, чтобы вывести Максима Карпова на ударную позицию — 1:3. За пару минут до финальной сирены омичи бросили в атаку все силы и даже успели отыграть одну шайбу (отличился все тот же Лемтюгов), однако на большее их не хватило.

Главный тренер хозяев Федор Канарейкин после игры отметил, что решающей стала неудачная игра команды в неравных составах, а также посетовал на фортуну.

«Два компонента, в которых мы уступили сегодня, — блокированные броски и удаления, особенно в чужой зоне. В третьем периоде смогли забить гол и тут же привезли себе третью шайбу. Мы боролись до конца, но нам не хватило времени, удача была на стороне «Динамо», — приводит слова Канарейкина «Чемпионат». — Большинство мы тренируем каждый день, сегодня были моменты, но хорошо сыграл Лазушин. Мы понимаем, что игра в большинстве — это наш большой резерв, поэтому будем работать дальше, искать оптимальные связки.

Другие результаты игрового дня:

«Металлург» Нк — «Витязь» — 3:4.

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев» — 1:0 Б.

«Динамо» Мн — СКА — 5:4.

Другие матчи дня:

«Слован» — «Амур».

«Динамо» Р — «Северсталь».

«Медвешчак» — «Кунлунь Ред Стар».