КХЛ. «Северсталь» пропустила пять шайб в Риге
Рижское «Динамо» на своей площадке переиграло череповецкую «Северсталь» в мате регулярного чемпионата КХЛ.
Стоит отметить, что четыре из пяти шайб хозяева забросили в большинстве. Рижане одержали вторую победу подряд, но не смогли покинуть последнее место в турнирной таблице. «Северсталь» потерпела третье поражение кряду и разместилась на 13-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
Динамо Р — Северсталь — 5:2 (3:0, 2:0, 0:2)
Голы: Липсбергс (Кулда, Цибульскис), 2:46 — 1:0. Редлихс (бол., Счастливый), 5:32 — 2:0. Редлихс (бол., Счастливый, Редлихс), 13:07 — 3:0. Редлихс (бол., Дарзиньш), 25:24 — 4:0. Редлихс (бол., Дарзиньш), 31:40 — 5:0. Редлихс (бол., Мазур, Уилсон), 44:20 — 5:1. Трунев, 55:43 — 5:2.
Броски: 20−23
Штраф: 10−12.
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