Голевой дубль Петтерссона помог хоккеистам минского «Динамо» обыграть питерский СКА

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Команды уже встречались в ходе текущего сезона. В октябре первая игра состоялась в Санкт-Петербурге, и динамовцы уступили 2:6. В прошедшей игре на «Минск-Арене» не смогли принять участие один из лидеров нападения белорусской команды Мэтт Эллисон, дисквалифицированный на три матча, и Кирилл Готовец. Однако отсутствующих хоккеистов успешно заменили новички «Динамо»: шведский форвард Фредрик Петтерссон и американец Аарон Палушай.

Динамо-Минск — СКА — 5:4 (1:0, 4:1, 0:3).

Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни — Коробов, Павлович (к) — Стась — Степанов; Лисовец — Граборенко, Клинкхамер — Палушай — Петтерссон; Шинкевич — Хенкель, Комаров — Ковыршин — Матерухин; Китаров — Кулаков — Дрозд.

СКА: Коскинен (59.15); Зубарев — Войнов, Ковальчук — Дацюк (к) — Плотников; Юдин — Белов, Гусев — Шипачев — Дадонов; Яковлев — Херсли, Мозес — Коскиранта — Барабанов; Широков — Каблуков — Кетов; Рукавишников.

Шайбы: 1:0 — Петтерссон (Клинкхаммер, 5.24). 2:0 — Палушай (Китаров, Граборенко, 21.56). 3:0 — Петтерссон (Палушай, 25.36, в большинстве). 4:0 — Степанов (32.26). 5:0 — Дрозд (Кулаков, 33.32). 5:1 — Ковальчук (Дадонов, Шипачев, 38.35, в большинстве). 5:2 — Дацюк (Рукавишников, 43.04). 5:3 — Дадонов (Шипачев, 49.32). 5:4 — Яковлев (Херсли, Шипачев, 53.01).

Броски: 25 — 45.

Штраф: 16 — 22.

Первый период встречи начался с удаления в составе «Динамо». Сергей Дрозд упустил оппонента и нарушил правила. Однако звездные форварды СКА Илья Ковальчук и Павел Дацюк выгодных моментов для взятия ворот не создали. Хозяева площадки, наоборот, на шестой минуте смогли использовать свой шанс. Роб Клинкхаммер отдал пас Фредрику Петтерсону, который с неудобной руки отправил шайбу над клюшкой голкипера гостей Микко Коскинена. После гола динамовцы постарались усилить давление на лидеров сезона в КХЛ. Результатом прессинга стали частые потасовки и удаления в ходе периода. Но и после отдыха хозяева площадки не сбавили оборотов.

Другой новичок «зубров» Аарон Палушай вовремя подправил шайбу, которая отскочила от вратаря питерцев — 2:0. Третий гол динамовцы забросили в большинстве, после удаления у соперников Вадима Шипачева. На 26-й минуте Аарон Палушай заблокировал шайбу, которую пытались выбросить из своей зоны защитники СКА, а рикошетом воспользовался Фредрик Петтерссон, увеличив преимущество белорусской команды — 3:0. Динамовцы еще дважды до второго перерыва заставили капитулировать голкипера гостей Микко Коскинена. Точными бросками отметились Андрей Степанов и Сергей Дрозд — 5:0.

Однако питерский СКА смог вернуть интригу в игру. Численное большинство на 39-й минуте использовал Илья Ковальчук. В третьем периоде Павел Дацюк, Евгений Дадонов и Егор Яковлев забросили в ворота Бена Скривенса — 5:4. На последней минуте гости заменили голкипера на шестого полевого игрока, но сравнять счет в игре питерцам не удалось.

СКА, лидирующий в КХЛ, потерпел третье поражение подряд.

«Мне понравилась как мои подопечные играли в первом и втором периодах. В заключительные двадцать минут мы сбавили скорости, и позволили соперникам перехватить инициативу. Новички Фредрик Петтерссон и Аарон Палушай удачно дебютировали, я ими доволен!, — отметил после игры главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт.

В активе минского «Динамо» после 43 игр уже 76 очков и пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Очередной матч «зубры» проведут 5 января на своей площадке с череповецкой «Северсталью».