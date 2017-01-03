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3 января 2017, 22:53 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

КХЛ. Минское «Динамо» повторило лучшее достижение сезона, победив в шести матчах кряду

Минское «Динамо» одолело СКА из Санкт-Петербурга в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4.

Минское Динамо одолело <span class=error>СКА</span> из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> в домашнем матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> — 5:4. Увеличить
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Беспроигрышная серия «зубров» составила 6 игр. В нынешнем сезоне для минчан это уже второе подобное достижение: ранее «зубры» не проигрывали в промежутке с 21 сентября по 6 октября.

3.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат
Динамо Мн 5:4 СКА
(1:0, 4:1, 0:3)
Вратари
Скривенс Б. Коскинен М.
1-й период
00:41 Дрозд С.
Ковальчук И. 02:07
05:24 Петтерссон Ф. (Клинкхаммер Р.)
06:10 Петтерссон Ф.
Юдин Д. 06:10
Каблуков И. 09:32
12:57
13:20 Скривенс Б.
Яковлев Е. 13:20
15:55 Граньяни М-А.
2-й период
21:56 Палушай А. (Китаров А., Граборенко Р.)
Шипачев В. 24:59
25:36 Петтерссон Ф. (Палушай А.)
27:45 Стась А.
32:26 Степанов Анд.
33:32 Дрозд С. (Кулаков А.)
37:04 Степанов Анд.
Ковальчук И. (Дадонов Е., Шипачев В.) 38:35
Юдин Д. 39:23
Юдин Д. 39:23
3-й период
Дацюк П. (Рукавишников Р.) 43:04
47:31 Кулаков А.
Дадонов Е. (Шипачев В.) 49:32
Яковлев Е. (Херсли П., Шипачев В.) 53:00
Статистика
16 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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Новости КХЛ

Голевой дубль Петтерссона помог хоккеистам минского «Динамо» обыграть питерский СКА

Голевой дубль Петтерссона помог хоккеистам минского «Динамо» обыграть питерский СКА

3 января, Минск /Александр Новиков — БЕЛТА/. Голевой дубль нападающего Фредрика Петтерссона, который провел первый матч за «зубров» в КХЛ, помог «Динамо» обыграть питерский СКА со счетом 5:4 (1:0, 4:1, 0:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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