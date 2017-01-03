КХЛ. Минское «Динамо» повторило лучшее достижение сезона, победив в шести матчах кряду
Минское «Динамо» одолело СКА из
Санкт-Петербурга в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4.
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Беспроигрышная серия «зубров» составила 6 игр. В нынешнем сезоне для минчан это уже второе подобное достижение: ранее «зубры» не проигрывали в промежутке с 21 сентября по 6 октября.
Вратари
|Скривенс Б.
|Коскинен М.
|1-й период
|00:41
|Дрозд С.
|Ковальчук И.
|02:07
|05:24
|Петтерссон Ф. (Клинкхаммер Р.)
|06:10
|Петтерссон Ф.
|Юдин Д.
|06:10
|Каблуков И.
|09:32
|12:57
|13:20
|Скривенс Б.
|Яковлев Е.
|13:20
|15:55
|Граньяни М-А.
|2-й период
|21:56
|Палушай А. (Китаров А., Граборенко Р.)
|Шипачев В.
|24:59
|25:36
|Петтерссон Ф. (Палушай А.)
|27:45
|Стась А.
|32:26
|Степанов Анд.
|33:32
|Дрозд С. (Кулаков А.)
|37:04
|Степанов Анд.
|Ковальчук И. (Дадонов Е., Шипачев В.)
|38:35
|Юдин Д.
|39:23
|Юдин Д.
|39:23
|3-й период
|Дацюк П. (Рукавишников Р.)
|43:04
|47:31
|Кулаков А.
|Дадонов Е. (Шипачев В.)
|49:32
|Яковлев Е. (Херсли П., Шипачев В.)
|53:00
Статистика
|16
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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