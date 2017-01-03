КХЛ. СКА потерпел третье поражение подряд
Петербургский СКА в гостях проиграл минскому «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
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По ходу встречи подопечные Олега Знарка уступали со счетом 0:5, но смогли отыграть четыре шайбы и избежать разгрома.
СКА потерпел третье поражение подряд, до этого проиграв «Ак Барсу» (3:4 Б) и «Локомотиву» (1:2), однако продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.
Минчане вернулись на пятую строчку, потеснив московское «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат.
Динамо Мн — СКА — 5:4 (1:0, 4:1, 0:3)
Голы: Петерссон (Клинкхаммер), 5:24 — 1:0. Палушай (Китаров, Граборенко), 21:56 — 2:0. Петтерсон (бол., Палушай), 25:36 — 3:0. Степанов, 32:26 — 4:0. Дрозд (Кулаков), 33:32 — 5:0. Петтерсон (бол., Дадонов, Шипачев), 38:35 — 5:1. Дацюк (Рукавишников), 43:04 — 5:2. Дадонов (Шипачев), 49:32 — 5:3. Яковлев (Херсли, Шипачев), 53:00 — 5:4.
Броски: 25−45
Штраф: 16−22.
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