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3 января 2017, 22:25 | Хоккей: КХЛ | Спортфакт

КХЛ. СКА потерпел третье поражение подряд

Петербургский СКА в гостях проиграл минскому «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Петербургский <span class=error>СКА</span> в гостях проиграл минскому Динамо в очередном матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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По ходу встречи подопечные Олега Знарка уступали со счетом 0:5, но смогли отыграть четыре шайбы и избежать разгрома.

СКА потерпел третье поражение подряд, до этого проиграв «Ак Барсу» (3:4 Б) и «Локомотиву» (1:2), однако продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

Минчане вернулись на пятую строчку, потеснив московское «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

Динамо Мн — СКА — 5:4 (1:0, 4:1, 0:3)
Голы: Петерссон (Клинкхаммер), 5:24 — 1:0. Палушай (Китаров, Граборенко), 21:56 — 2:0. Петтерсон (бол., Палушай), 25:36 — 3:0. Степанов, 32:26 — 4:0. Дрозд (Кулаков), 33:32 — 5:0. Петтерсон (бол., Дадонов, Шипачев), 38:35 — 5:1. Дацюк (Рукавишников), 43:04 — 5:2. Дадонов (Шипачев), 49:32 — 5:3. Яковлев (Херсли, Шипачев), 53:00 — 5:4.

Броски: 25−45
Штраф: 16−22.

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СКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив минскому «Динамо»?

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«Ак Барс» в Казани переиграл «Трактор», «Локомотив» в серии буллитов уступил «Сибири», а «Динамо» оказалось сильнее в Омске. Главные события игрового дня Континентальной хоккейной лиги — в обзоре «Газеты.Ru».
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