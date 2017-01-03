КХЛ. Минское «Динамо» удержало победу в матче с лидером регулярного чемпионата СКА

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Новички столичного клуба Аарон Палушай и Фредерик Петерссон отметили дебют в составе «зубров» в рамках чемпионата результативной игрой. На счету первого гол и передача, у второго — дубль. Кроме того, дебютную шайбу в нынешнем сезоне КХЛ забросил Сергей Дрозд. На игре был зафиксирован аншлаг — 15086 зрителей.

ДИНАМО Мн — СКА — 5:4 (1:0, 4:1, 0:3)

МИНСК. «Минск-Арена». Начало — в 19.30.

ДИНАМО: Скривенс; Граньяни — Коробов, Павлович (к) — Стась — Степанов; Лисовец — Граборенко, Клинкхамер — Палушай — Петерссон; Шинкевич — Хенкель, Комаров — Ковыршин — Матерухин; Китаров — Кулаков — Дрозд.

СКА: Коскинен; Зубарев — Войнов, Ковальчук — Дацюк (к) — Плотников; Юдин — Белов, Гусев — Шипачев — Дадонов; Яковлев — Херсли, Мозес — Коскиранта — Барабанов; Широков — Каблуков — Кетов; Рукавишников.

ШАЙБЫ: 1:0 — Петерссон (Клинкхаммер, 5.24). 2:0 — Палушай (Китаров, Граборенко, 21.56). 3:0 — Петерссон (Палушай, 25.36 — бол.). 4:0 — Степанов (32.26). 5:0 — Дрозд (Кулаков, 33.32). 5:1 — Ковальчук (Дадонов, Шипачев, 38.35 — бол.). 5:2 — Дацюк (Рукавишников, 43.04). 5:3 — Дадонов (Шипачев, 49.32). 5:4 — Яковлев (Херсли, Шипачев, 53.01).