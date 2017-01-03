Билялетдинов: Хоккеист «Ак Барса» Глинкин может не сыграть с «Салаватом Юлаевым»
КАЗАНЬ, 3 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеист «Ак Барса» Антон Глинкин, скорее всего, пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым», заявил главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.
Хоккеисты «Ак Барса» во вторник дома обыграли челябинский «Трактор» в матче чемпионата КХЛ со счетом 5:3. Глинкин пропустил встречу. В 46 матчах сезона у него 23 очка: семь шайб и 16 передач. Против «Салавата Юлаева» казанцы сыграют дома 5 декабря.
«У Глинкина проблемы со здоровьем. Не думаю, что он сыграет с «Салаватом Юлаевым», — рассказал тренер.
По словам Билялетдинова, он остался доволен игрой «Ак Барса» против «Трактора». «Игра была хорошей и интересной. Удалений было многовато с нашей стороны. Это ломало ход игры. Считаю, что игра сложилась. Шайбы неплохие забивали. Доволен общей игрой команды», — отметил он.
Третий гол в трех матчах подряд забил форвард казанцев Иржи Секач. «У Секача очень хорошие эмоции, большое желание. Дай бог, чтобы он их сохранил на следующие матчи», — добавил Билялетдинов.
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