Билялетдинов: Хоккеист «Ак Барса» Глинкин может не сыграть с «Салаватом Юлаевым»

Хоккеисты «Ак Барса» во вторник дома обыграли челябинский «Трактор» в матче чемпионата КХЛ со счетом 5:3. Глинкин пропустил встречу. В 46 матчах сезона у него 23 очка: семь шайб и 16 передач. Против «Салавата Юлаева» казанцы сыграют дома 5 декабря.

«У Глинкина проблемы со здоровьем. Не думаю, что он сыграет с «Салаватом Юлаевым», — рассказал тренер.

По словам Билялетдинова, он остался доволен игрой «Ак Барса» против «Трактора». «Игра была хорошей и интересной. Удалений было многовато с нашей стороны. Это ломало ход игры. Считаю, что игра сложилась. Шайбы неплохие забивали. Доволен общей игрой команды», — отметил он.

Третий гол в трех матчах подряд забил форвард казанцев Иржи Секач. «У Секача очень хорошие эмоции, большое желание. Дай бог, чтобы он их сохранил на следующие матчи», — добавил Билялетдинов.