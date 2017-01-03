ХК «Салават Юлаев» потерпел пятое поражение подряд, уступив по буллитам «Нефтехимику»

Встреча, прошедшая во вторник в Нижнекамске, завершилась победой хозяев льда в серии буллитов со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Победный бросок исполнил Игорь Бортников.

Вратарь «Нефтехимика» Андрей Кареев отразил 61 бросок, второй раз в сезоне сыграв «на ноль». Голкипер «Салавата» Никлас Сведберг отразил 33 броска, впервые в сезоне проведя матч без пропущенных шайб.

«Салават Юлаев» уступил в пятом матче подряд. В следующей игре 5 января уфимский клуб сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом». «Нефтехимик» в этот же день примет дома «Металлург» из Магнитогорска.