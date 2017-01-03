ХК «Салават Юлаев» потерпел пятое поражение подряд, уступив по буллитам «Нефтехимику»
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» обыграли «Салават Юлаев» из Уфы в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Нижнекамске, завершилась победой хозяев льда в серии буллитов со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Победный бросок исполнил Игорь Бортников.
Вратарь «Нефтехимика» Андрей Кареев отразил 61 бросок, второй раз в сезоне сыграв «на ноль». Голкипер «Салавата» Никлас Сведберг отразил 33 броска, впервые в сезоне проведя матч без пропущенных шайб.
«Салават Юлаев» уступил в пятом матче подряд. В следующей игре 5 января уфимский клуб сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом». «Нефтехимик» в этот же день примет дома «Металлург» из Магнитогорска.
|3.01.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|ЛД "Нефтехим Арена"
|Нефтехимик
|1:0 Б
|Салават Юлаев
|(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Андрей Назаров
|Игорь Захаркин
Вратари
|Андрей Кареев
|Никлас Сведберг
|1-й период
|16:07
|Кирилл Лямин
|2-й период
|Энвер Лисин
|30:29
|38:49
|Андрей Кареев
|Евгений Бодров
|39:28
|3-й период
|40:28
|Александр Брынцев
|Степан Хрипунов
|51:58
|58:27
|Джефф Кинрейд
|Овертайм
|61:23
Серия буллитов - победный бросок
|И. Бортников
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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