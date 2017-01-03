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3 января 2017, 20:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Салават Юлаев» потерпел пятое поражение подряд, уступив по буллитам «Нефтехимику»

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» обыграли «Салават Юлаев» из Уфы в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая во вторник в Нижнекамске, завершилась победой хозяев льда в серии буллитов со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Победный бросок исполнил Игорь Бортников.

Вратарь «Нефтехимика» Андрей Кареев отразил 61 бросок, второй раз в сезоне сыграв «на ноль». Голкипер «Салавата» Никлас Сведберг отразил 33 броска, впервые в сезоне проведя матч без пропущенных шайб.

«Салават Юлаев» уступил в пятом матче подряд. В следующей игре 5 января уфимский клуб сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом». «Нефтехимик» в этот же день примет дома «Металлург» из Магнитогорска.

3.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Нефтехимик 1:0 Б Салават Юлаев
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Андрей Назаров Игорь Захаркин
Вратари
Андрей Кареев Никлас Сведберг
1-й период
16:07 Кирилл Лямин
2-й период
Энвер Лисин 30:29
38:49 Андрей Кареев
Евгений Бодров 39:28
3-й период
40:28 Александр Брынцев
Степан Хрипунов 51:58
58:27 Джефф Кинрейд
Овертайм
61:23
Серия буллитов - победный бросок
И. Бортников
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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