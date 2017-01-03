Хоккеисты «Ак Барса» обыграли «Трактор» в домашнем матче чемпионата КХЛ

«Ак Барс» в Казани победил со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0). Голы у казанцев забили Иржи Секач (4-я минута), Степан Захарчук (12-я), Владимир Ткачев (22-я), Джастин Азеведо (34-я) и Федор Малыхин (42-я). У «Трактора» отличились Николай Белов (16-я), Максим Якуценя (19-я) и Кирилл Кольцов (35-я).

К середине первого периода «Ак Барс» вел со счетом 2:0, отличились Иржи Секач и Степан Захарчук. Казанцы могли забить еще, но на перерыв команды ушли при равном счете — 2:2. Сначала Николай Белов реализовал преимущество в двух игроков, а за минуту до окончания периода Максим Якуценя, проводивший 900-й матч в чемпионатах России, убежал от Василия Токранова и переиграл Станислава Галимова — 2:2.

В начале второго периода у «Ак Барса» отличился Владимир Ткачев, а когда за грубую игру был удален челябинец Юрий Петров, Джастин Азеведо отправил четвертую шайбу в ворота «Трактора». Но на этом голы в матче не закончились. Кирилл Кольцов на 35-й минуте с передачи Дерека Роя сделал счет 4:3, а на 42-й минуте Федор Малыхин реализовал большинство и вновь увеличил преимущество «Ак Барса» до двух шайб. В третьем периоде «Ак Барс» практически без пауз штурмовал ворота «Трактора», но больше казанцы забить не смогли.

Следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет в Казани против «Салавата Юлаева», а «Трактор» в Тольятти встретится с «Ладой». Обе игры состоятся 5 января.