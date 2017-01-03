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3 января 2017, 20:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Ак Барса» обыграли «Трактор» в домашнем матче чемпионата КХЛ

КАЗАНЬ, 3 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у челябинского «Трактора» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Ак Барс» в Казани победил со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0). Голы у казанцев забили Иржи Секач (4-я минута), Степан Захарчук (12-я), Владимир Ткачев (22-я), Джастин Азеведо (34-я) и Федор Малыхин (42-я). У «Трактора» отличились Николай Белов (16-я), Максим Якуценя (19-я) и Кирилл Кольцов (35-я).

К середине первого периода «Ак Барс» вел со счетом 2:0, отличились Иржи Секач и Степан Захарчук. Казанцы могли забить еще, но на перерыв команды ушли при равном счете — 2:2. Сначала Николай Белов реализовал преимущество в двух игроков, а за минуту до окончания периода Максим Якуценя, проводивший 900-й матч в чемпионатах России, убежал от Василия Токранова и переиграл Станислава Галимова — 2:2.

В начале второго периода у «Ак Барса» отличился Владимир Ткачев, а когда за грубую игру был удален челябинец Юрий Петров, Джастин Азеведо отправил четвертую шайбу в ворота «Трактора». Но на этом голы в матче не закончились. Кирилл Кольцов на 35-й минуте с передачи Дерека Роя сделал счет 4:3, а на 42-й минуте Федор Малыхин реализовал большинство и вновь увеличил преимущество «Ак Барса» до двух шайб. В третьем периоде «Ак Барс» практически без пауз штурмовал ворота «Трактора», но больше казанцы забить не смогли.

Следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет в Казани против «Салавата Юлаева», а «Трактор» в Тольятти встретится с «Ладой». Обе игры состоятся 5 января.

3.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 5:3 Трактор
(2:2, 2:1, 1:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Анвар Гатиятулин
Вратари
Станислав Галимов Василий Демченко
1-й период
03:28 Иржи Секач (А. Свитов, Дж. Азеведо)
08:15 Андрей Попов
11:46 Степан Захарчук (Р. Абросимов, И. Секач)
13:37 Андрей Чибисов
14:42 Джастин Азеведо
Николай Белов (Кир. Кольцов, И. Новотны) 15:15
Юрий Петров 16:59
18:05 Федор Малыхин
Алексей Петров 18:05
Максим Якуценя 18:17
2-й период
21:37 Владимир Ткачев
Александр Шинин 24:24
Артем Севанькаев 27:08
27:43 Федор Малыхин
Юрий Петров 32:26
Юрий Петров 32:26
33:25 Джастин Азеведо (В. Токранов, В. Ткачев)
Кирилл Кольцов (Д. Пестунов) 34:22
Александр Шинин 39:44
3-й период
41:48 Федор Малыхин (Д. Обухов, М. Варнаков)
Пол Щехура 47:51
59:37 Вячеслав Солодухин
Статистика
12 Штрафное время 24
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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