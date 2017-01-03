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3 января 2017, 19:59 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Канарейкин: Прогресс в восстановлении хоккеиста «Авангарда» Пьянова очевидный

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Прогресс в восстановлении форварда омского «Авангарда» Валентина Пьянова очевиден, хоккеист меньше чем через месяц будет в строю, заявил главный тренер ястребов Федор Канарейкин.

Пьянов получил травму в конце декабря в матче с минским «Динамо» (0:1).

«На ситуацию с Валентином я смотрю с оптимизмом. Около 10 дней прошло с его операции, и прогресс у него очень большой, очевидный. Это мобильный, дисциплинированный игрок. Неделя-две, от силы три — и он будет в строю. Также надеюсь на скорое возвращение (Антона) Бурдасова и (Юнаса) Анелёва. Они должны дополнить команду», — сказал после матча с московским «Динамо» Канарейкин, чьи слова приводит официальный сайт «Авангарда».

«Авангард» во вторник в Омске уступил «Динамо» со счетом 2:3 (0:0, 0:2, 2:1).

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