Канарейкин: Прогресс в восстановлении хоккеиста «Авангарда» Пьянова очевидный

Пьянов получил травму в конце декабря в матче с минским «Динамо» (0:1).

«На ситуацию с Валентином я смотрю с оптимизмом. Около 10 дней прошло с его операции, и прогресс у него очень большой, очевидный. Это мобильный, дисциплинированный игрок. Неделя-две, от силы три — и он будет в строю. Также надеюсь на скорое возвращение (Антона) Бурдасова и (Юнаса) Анелёва. Они должны дополнить команду», — сказал после матча с московским «Динамо» Канарейкин, чьи слова приводит официальный сайт «Авангарда».

«Авангард» во вторник в Омске уступил «Динамо» со счетом 2:3 (0:0, 0:2, 2:1).