Канарейкин: Прогресс в восстановлении хоккеиста «Авангарда» Пьянова очевидный
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Прогресс в восстановлении форварда омского «Авангарда» Валентина Пьянова очевиден, хоккеист меньше чем через месяц будет в строю, заявил главный тренер ястребов Федор Канарейкин.
Пьянов получил травму в конце декабря в матче с минским «Динамо» (0:1).
«На ситуацию с Валентином я смотрю с оптимизмом. Около 10 дней прошло с его операции, и прогресс у него очень большой, очевидный. Это мобильный, дисциплинированный игрок.
«Авангард» во вторник в Омске уступил «Динамо» со счетом 2:3 (0:0, 0:2, 2:1).
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