КХЛ. «Магнитка» одержала волевую победу над «Ладой»
Магнитогорский «Металлург» в гостях переиграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
По ходу встречи хозяева вели с преимуществом в две шайбы, однако подопечные Ильи Воробьева проявили характер и смогли восстановить равновесие, а в заключительном периоде и вовсе вырвали победу. Дублем и результативной передачей в составе «ястребов» отметился нападающий Александр Семин.
«Магнитка» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, а «Лада» осталась на 12-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
Лада — Металлург Мг — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы: В. Стрельцов (А. Стрельцов), 8:25 — 1:0. Иванов (Комаров), 25:19 — 2:0. Семин, 35:55 — 2:1. Ли (Коварж, Бирюков), 36:22 — 2:2. Семин (Береглазов, Сантала), 42:27 — 2:3. Калетник (бол., Осала, Семин), 54:29 — 2:4.
Броски: 18−40
Штраф: 6−4.
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