Бердников: Новокузнецкий ХК «Металлург» проиграл «Витязю» лишь полторы минуты матча
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» уступили подмосковному «Витязю» лишь на протяжении полутора минут игры в первом периоде, и это стоило им победы, заявил после матча регулярного чемпионата КХЛ главный тренер «Кузни» Сергей Бердников.
Встреча «Металлурга» и «Витязя», прошедшая во вторник в Новокузнецке, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Хоккеисты «Кузни» потерпели шестое поражение подряд.
«Мы проиграли “Витязю” всего полторы минуты игры, а так мы выиграли и второй, и третий периоды. Думаю, сегодня болельщикам не за что бросать камень в наш огород, у нас была игра, мы держали шайбу и имели преимущество, но, к сожалению, итог матча — 3:4. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Бердникова официальный сайт «Металлурга».
Тренер гостей Валерий Белов также отметил волю игроков «Кузни», которые почти сумели отыграться со счета 0:3 после первого периода.
«У нас сложный выезд и не было времени на подготовку в связи с праздниками. Так что, слава богу, что все закончилось в нашу пользу, нам нужны эти очки в борьбе за
В следующем матче чемпионата «Витязь» сыграет с омским «Авангардом» на выезде 5 января, а «Металлург» в тот же день примет в Новокузнецке ярославский «Локомотив».
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