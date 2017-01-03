Бердников: Новокузнецкий ХК «Металлург» проиграл «Витязю» лишь полторы минуты матча

Встреча «Металлурга» и «Витязя», прошедшая во вторник в Новокузнецке, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Хоккеисты «Кузни» потерпели шестое поражение подряд.

«Мы проиграли “Витязю” всего полторы минуты игры, а так мы выиграли и второй, и третий периоды. Думаю, сегодня болельщикам не за что бросать камень в наш огород, у нас была игра, мы держали шайбу и имели преимущество, но, к сожалению, итог матча — 3:4. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Бердникова официальный сайт «Металлурга».

Тренер гостей Валерий Белов также отметил волю игроков «Кузни», которые почти сумели отыграться со счета 0:3 после первого периода.

«У нас сложный выезд и не было времени на подготовку в связи с праздниками. Так что, слава богу, что все закончилось в нашу пользу, нам нужны эти очки в борьбе за плей-офф. Хочу поблагодарить Новокузнецк за то, что они боролись до конца и преподали нам еще один урок», — сказал Белов.

В следующем матче чемпионата «Витязь» сыграет с омским «Авангардом» на выезде 5 января, а «Металлург» в тот же день примет в Новокузнецке ярославский «Локомотив».