КХЛ. «Динамо» победило «Авангард» в Омске
Московское «Динамо» в гостях переиграло омский «Авангард» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Благодаря этому успеху подопечные Сергея Орешкина поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а сибиряки потерпели второе поражение подряд и остались на второй строчке Востока.
Стоит отметить, что эта победа стала для «Динамо» 300-й в КХЛ в основное время.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
Авангард — Динамо Москва — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы: Хиетанен (Вишневский, Кокарев), 22:24 — 0:1. Кокарев (бол., Вишневский), 28:29 — 0:2. Лемтюгов (Соботка, Медведев), 50:25 — 1:2. Кокарев (бол., Хиетанен, Терещенко), 52:08 — 1:3. Соботка (Лемтюгов, Михеев), 58:55 — 2:3.
Броски: 31−15
Штраф: 8−8.