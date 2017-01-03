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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28329024/
3 января 2017, 16:52 | Хоккей: КХЛ | Спортфакт

КХЛ. «Динамо» победило «Авангард» в Омске

Московское «Динамо» в гостях переиграло омский «Авангард» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Благодаря этому успеху подопечные Сергея Орешкина поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а сибиряки потерпели второе поражение подряд и остались на второй строчке Востока.

Стоит отметить, что эта победа стала для «Динамо» 300-й в КХЛ в основное время.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

Авангард — Динамо Москва — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы: Хиетанен (Вишневский, Кокарев), 22:24 — 0:1. Кокарев (бол., Вишневский), 28:29 — 0:2. Лемтюгов (Соботка, Медведев), 50:25 — 1:2. Кокарев (бол., Хиетанен, Терещенко), 52:08 — 1:3. Соботка (Лемтюгов, Михеев), 58:55 — 2:3.
Броски: 31−15
Штраф: 8−8.

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