Лучший форвард КХЛ в декабре Гюнге заявил, что обрел уверенность с приходом Назарова
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Лучший нападающий Континентальной хоккейной лиги в декабре швед Рихард Гюнге заявил агентству «Р-Спорт», что обрел уверенность с приходом в нижнекамский «Нефтехимик» главного тренера Андрея Назарова.
«Нефтехимик» занимает девятое место в Восточной конференции, команда набрала 61 очко в 46 матчах. Гюнге с 17 шайбами лидирует в списке лучших снайперов «Нефтехимика» и с 30 очками идет вторым в списке лучших бомбардиров команды. Швед в понедельник был признан КХЛ лучшим нападающим декабря. Назаров возглавил «Нефтехимик» в конце октября.
«Считаю, что мой сезон складывается
«Безусловно, сказалось и то, что по ходу сезона мы привыкли друг к другу с Дэном Секстоном, поначалу было сложно, потому что мы никогда не играли вместе. Важным моментом стал переход из “Медвешчака” Жильбера Брюле, который стал центральным нападающим в нашей тройке — всем вместе нам удалось найти взаимопонимание», — добавил Гюнге.
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