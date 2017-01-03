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3 января 2017, 16:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Лучший форвард КХЛ в декабре Гюнге заявил, что обрел уверенность с приходом Назарова

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Лучший нападающий Континентальной хоккейной лиги в декабре швед Рихард Гюнге заявил агентству «Р-Спорт», что обрел уверенность с приходом в нижнекамский «Нефтехимик» главного тренера Андрея Назарова.

«Нефтехимик» занимает девятое место в Восточной конференции, команда набрала 61 очко в 46 матчах. Гюнге с 17 шайбами лидирует в списке лучших снайперов «Нефтехимика» и с 30 очками идет вторым в списке лучших бомбардиров команды. Швед в понедельник был признан КХЛ лучшим нападающим декабря. Назаров возглавил «Нефтехимик» в конце октября.

«Считаю, что мой сезон складывается более-менее, хотя начало его, конечно, было не самым удачным как для меня, так и для всей команды. Все эти смены тренеров… Но с приходом Назарова вся команда заиграла лучше, включая и наше звено. У Назарова мы получаем больше игрового времени, выходим в большинстве — все это дает уверенность», — сказал Гюнге.

«Безусловно, сказалось и то, что по ходу сезона мы привыкли друг к другу с Дэном Секстоном, поначалу было сложно, потому что мы никогда не играли вместе. Важным моментом стал переход из “Медвешчака” Жильбера Брюле, который стал центральным нападающим в нашей тройке — всем вместе нам удалось найти взаимопонимание», — добавил Гюнге.

Нефтехимик
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