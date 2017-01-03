КХЛ. «Сибирь» прервала трехматчевую победную серию «Локомотива»

До этого соперника обменивались гостевыми победами, на этот раз хозяева, которые дважды вели по ходу встречи, сумели доказать свое превосходство. У проигравших снова отличился лучший форвард последней недели прошлого года Брэндон Козун, в активе которого две результативные передачи.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

Сибирь — Локомотив — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Бойчак — 4 (Алексеев), 01:57 — 1:0. Накладал — 2 (бол., Козун, Тальбо), 25:35 — 1:1. Артюхин — 6 (бол.), 28:30 — 2:1. Кронвалль — 4 (Козун, Контиолла), 50:04 — 2:2.

Победный буллит: Шумаков.

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