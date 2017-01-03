КХЛ оставила без рассмотрения обращение минского «Динамо», в котором клуб оспорил дисквалификацию Мэтта Элиссона
Сегодня против питерского СКА у «зубров» не сыграют Мэтт Эллисон, дисквалифицированный за силовой прием в матче против «Авангарда» на три поединка, и Кирилл Готовец, в том же матче получивший дисквалификацию на две игры.
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ХК «Динамо-Минск» пытался оспорить дисквалификацию, наложенную на Эллисона, однако на письмо клуба был получен ответ, который цитирует официальный сайт «зубров».
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