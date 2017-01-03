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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28328830/
3 января 2017, 16:07 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

КХЛ оставила без рассмотрения обращение минского «Динамо», в котором клуб оспорил дисквалификацию Мэтта Элиссона

Сегодня против питерского СКА у «зубров» не сыграют Мэтт Эллисон, дисквалифицированный за силовой прием в матче против «Авангарда» на три поединка, и Кирилл Готовец, в том же матче получивший дисквалификацию на две игры.

Сегодня против питерского <span class=error>СКА</span> у зубров не сыграют <span class=error>Мэтт</span> <span class=error>Эллисон</span> дисквалифицированный за силовой прием в матче против Авангарда на три поединка и Кирилл <span class=error>Готовец</span> в том же матче получивший дисквалификацию на две игры. Увеличить
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ХК «Динамо-Минск» пытался оспорить дисквалификацию, наложенную на Эллисона, однако на письмо клуба был получен ответ, который цитирует официальный сайт «зубров».

Пересмотр решений, ранее принятых Спортивно-дисциплинарным комитетом, не предусмотрен Положением об СДК (Приложение 9 к Спортивному регламенту КХЛ). В связи с этим СДК КХЛ оставляет Ваше обращение без рассмотрения.

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Новости КХЛ

Два новых хоккеиста сыграют в составе минского «Динамо» в матче с питерским СКА

Два новых хоккеиста сыграют в составе минского «Динамо» в матче с питерским СКА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающие Фредрик Петтерссон и Аарон Палушай, которые в конце декабря 2016 года заключили контракты с клубом, включены в состав минского «Динамо» на сегодняшний матч Континентальной хоккейной лиги с питерским СКА, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.
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