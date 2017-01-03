КХЛ оставила без рассмотрения обращение минского «Динамо», в котором клуб оспорил дисквалификацию Мэтта Элиссона

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ХК «Динамо-Минск» пытался оспорить дисквалификацию, наложенную на Эллисона, однако на письмо клуба был получен ответ, который цитирует официальный сайт «зубров».