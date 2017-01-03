«Витязь» обыграл новокузнецкий «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Горак (15-я минута), Алексей Копейкин (17), Алексей Макеев (17) и Марио Кемпе (40). У проигравших отличились Игорь Скороходов (30). Кирилл Семенов (39) и Денис Вихарев (53).

«Витязь» идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 46 матчах. «Металлург» идет на последнем месте на Востоке с 30 очками после 45 игр.

В следующем матче «Витязь» в гостях сыграет с омским «Авангардом», «Металлург» на своем льду примет ярославский «Локомотив». Обе встречи пройдут 5 января.