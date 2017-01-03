«Витязь» обыграл новокузнецкий «Металлург» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Подольский «Витязь» одержал победу над новокузнецким «Металлургом» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Горак (15-я минута), Алексей Копейкин (17), Алексей Макеев (17) и Марио Кемпе (40). У проигравших отличились Игорь Скороходов (30). Кирилл Семенов (39) и Денис Вихарев (53).
«Витязь» идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 46 матчах. «Металлург» идет на последнем месте на Востоке с 30 очками после 45 игр.
В следующем матче «Витязь» в гостях сыграет с омским «Авангардом», «Металлург» на своем льду примет ярославский «Локомотив». Обе встречи пройдут 5 января.
|3.01.2017 13:00
|Зрители 2073
|Регулярный чемпионат
|Дворец спорта кузнецких металлургов
|Металлург Нк
|3:4
|Витязь
|(0:3, 2:1, 1:0)
Главные тренеры
|Сергей Бердников
|Валерий Белов
Вратари
|Владислав Подъяпольский 16:49 (Р. Хакимов 16:49-56:28, Р. Хакимов 57:17-57:33, Р. Хакимов 58:50-59:00, Р. Хакимов 59:13-59:25)
|Харри Сятери
|1-й период
|08:52
|Роман Горак (Н. Выглазов)
|15:07
|15:51
|Кирилл Семенов
|15:51
|Кирилл Семенов
|Алексей Копейкин (Р. Горак)
|16:16
|Алексей Макеев (Ал. Семенов, М. Афиногенов)
|16:49
|2-й период
|24:13
|Евгений Виксна
|30:59
|Игорь Скороходов (Д. Вихарев, К. Семенов)
|31:22
|Никита Лямкин
|Игорь Головков
|36:16
|38:20
|Кирилл Семенов (Д. Вихарев, М. Скутар)
|Марио Кемпе (А. Копейкин)
|39:49
|3-й период
|42:31
|Александр I Титов
|42:31
|Александр I Титов
|Якуб Ержабек
|43:13
|46:22
|Никита Лямкин
|52:24
|Денис Вихарев (И. Скороходов, М. Скутар)
|Марио Кемпе
|56:21
|Евгений Катичев
|58:54
Статистика
|22
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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