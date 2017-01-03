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3 января 2017, 15:56 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Витязь» обыграл новокузнецкий «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Подольский «Витязь» одержал победу над новокузнецким «Металлургом» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Горак (15-я минута), Алексей Копейкин (17), Алексей Макеев (17) и Марио Кемпе (40). У проигравших отличились Игорь Скороходов (30). Кирилл Семенов (39) и Денис Вихарев (53).

«Витязь» идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 46 матчах. «Металлург» идет на последнем месте на Востоке с 30 очками после 45 игр.

В следующем матче «Витязь» в гостях сыграет с омским «Авангардом», «Металлург» на своем льду примет ярославский «Локомотив». Обе встречи пройдут 5 января.

3.01.2017 13:00 Зрители 2073 Регулярный чемпионат Дворец спорта кузнецких металлургов
Металлург Нк 3:4 Витязь
(0:3, 2:1, 1:0)
Главные тренеры
Сергей Бердников Валерий Белов
Вратари
Владислав Подъяпольский 16:49 (Р. Хакимов 16:49-56:28, Р. Хакимов 57:17-57:33, Р. Хакимов 58:50-59:00, Р. Хакимов 59:13-59:25) Харри Сятери
1-й период
08:52
Роман Горак (Н. Выглазов) 15:07
15:51 Кирилл Семенов
15:51 Кирилл Семенов
Алексей Копейкин (Р. Горак) 16:16
Алексей Макеев (Ал. Семенов, М. Афиногенов) 16:49
2-й период
24:13 Евгений Виксна
30:59 Игорь Скороходов (Д. Вихарев, К. Семенов)
31:22 Никита Лямкин
Игорь Головков 36:16
38:20 Кирилл Семенов (Д. Вихарев, М. Скутар)
Марио Кемпе (А. Копейкин) 39:49
3-й период
42:31 Александр I Титов
42:31 Александр I Титов
Якуб Ержабек 43:13
46:22 Никита Лямкин
52:24 Денис Вихарев (И. Скороходов, М. Скутар)
Марио Кемпе 56:21
Евгений Катичев 58:54
Статистика
22 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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