Пропустивший более двух месяцев Вярн приступил к тренировкам с ХК «Куньлунь»
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Пропустивший более двух месяцев из-за травмы финский форвард «Куньлуня» Макс Вярн приступил к тренировкам с командой, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе китайского клуба КХЛ.
«Куньлунь» во вторник сыграет в Загребе против «Медвешчака» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Вярн не играет с 27 октября, форвард набрал 14 очков (7 голов и 7 передач) в 23 матчах текущего сезона.
«Макс Вярн находится с командой на выезде, форвард приступил к тренировкам, работает вместе с Йонасом Энлундом. Хоккеисту необходимо набрать форму, чтобы выйти на лед», — сообщили в
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