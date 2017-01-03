Пропустивший более двух месяцев Вярн приступил к тренировкам с ХК «Куньлунь»

«Куньлунь» во вторник сыграет в Загребе против «Медвешчака» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Вярн не играет с 27 октября, форвард набрал 14 очков (7 голов и 7 передач) в 23 матчах текущего сезона.

«Макс Вярн находится с командой на выезде, форвард приступил к тренировкам, работает вместе с Йонасом Энлундом. Хоккеисту необходимо набрать форму, чтобы выйти на лед», — сообщили в пресс-службе «Куньлуня».