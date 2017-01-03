Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28328643/
3 января 2017, 15:50 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Два новых хоккеиста сыграют в составе минского «Динамо» в матче с питерским СКА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающие Фредрик Петтерссон и Аарон Палушай, которые в конце декабря 2016 года заключили контракты с клубом, включены в состав минского «Динамо» на сегодняшний матч Континентальной хоккейной лиги с питерским СКА, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

<em>3 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Нападающие <span class=error>Фредрик</span> Петтерссон и <span class=error>Аарон</span> <span class=error>Палушай</span> которые в конце декабря 2016 года заключили контракты с клубом включены в состав минского Динамо на сегодняшний матч Континентальной хоккейной лиги с питерским <span class=error>СКА</span> сообщили корреспонденту <span class=error>БЕЛТА</span> в <nobr>пресс-службе</nobr> столичного клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Подопечные Крэйга Вудкрофта после возвращения из Швейцарии, где принимали участие в Кубке Шпенглера, усиленно готовились к предстоящему домашнему матчу с одним из лидеров КХЛ. Во встрече со СКА, которая начнется сегодня на «Минск-Арене» в 19.30, не примут участие форвард Мэтт Эллисон, получивший ранее три матча дисквалификации, и защитник Кирилл Готовец, который пропустит две игры. Однако, по информации тренерского штаба «зубров», на площадку во встрече с армейцами из Санкт-Петербурга выйдут Аарон Палушай и Фредрик Петтерссон. Из списка травмированных «Динамо» выведен Сергей Костицын, приступивший к занятиям в общей группе, но его появление в ближайшем матче со СКА не планируется.

В утренней раскатке динамовцев не принимал участия основной голкипер минчан в текущем сезоне Бен Скривенс. Причина отсутствия вратаря не уточняется, но не исключено, что место в воротах в сегодняшнем поединке займет другой голкипер хозяев площадки.

Телеканал «Беларусь 5» начнет прямую трансляцию матча «Динамо-Минск» — СКА в 19.25.

В предстоящей игре ожидается аншлаг на трибунах «Минск-Арены». Главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт отметил, что его подопечные всегда чувствуют поддержку фанов клуба. «Заполненная арена служит хорошим мотиватором для команды. Поддержка родных трибун — это как шестой игрок на льду. Мы выходим на площадку с осознанием того, что играем не только за себя, но и за всех наших болельщиков», — сказал наставник белорусской команды.

Минское «Динамо» после 42 матчей в чемпионате КХЛ имеет в своем активе 73 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Питерский СКА с 104 баллами является лидером таблицы в девятом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

КХЛ оставила без рассмотрения обращение минского «Динамо», в котором клуб оспорил дисквалификацию Мэтта Элиссона

КХЛ оставила без рассмотрения обращение минского «Динамо», в котором клуб оспорил дисквалификацию Мэтта Элиссона

Сегодня против питерского СКА у «зубров» не сыграют Мэтт Эллисон, дисквалифицированный за силовой прием в матче против «Авангарда» на три поединка, и Кирилл Готовец, в том же матче получивший дисквалификацию на две игры.
Еще 7 новостей  Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Похолодание до минус 27 градусов ожидается в Беларуси на текущей неделе

ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь встретила Новый год!