Два новых хоккеиста сыграют в составе минского «Динамо» в матче с питерским СКА

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Подопечные Крэйга Вудкрофта после возвращения из Швейцарии, где принимали участие в Кубке Шпенглера, усиленно готовились к предстоящему домашнему матчу с одним из лидеров КХЛ. Во встрече со СКА, которая начнется сегодня на «Минск-Арене» в 19.30, не примут участие форвард Мэтт Эллисон, получивший ранее три матча дисквалификации, и защитник Кирилл Готовец, который пропустит две игры. Однако, по информации тренерского штаба «зубров», на площадку во встрече с армейцами из Санкт-Петербурга выйдут Аарон Палушай и Фредрик Петтерссон. Из списка травмированных «Динамо» выведен Сергей Костицын, приступивший к занятиям в общей группе, но его появление в ближайшем матче со СКА не планируется.

В утренней раскатке динамовцев не принимал участия основной голкипер минчан в текущем сезоне Бен Скривенс. Причина отсутствия вратаря не уточняется, но не исключено, что место в воротах в сегодняшнем поединке займет другой голкипер хозяев площадки.

Телеканал «Беларусь 5» начнет прямую трансляцию матча «Динамо-Минск» — СКА в 19.25.

В предстоящей игре ожидается аншлаг на трибунах «Минск-Арены». Главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт отметил, что его подопечные всегда чувствуют поддержку фанов клуба. «Заполненная арена служит хорошим мотиватором для команды. Поддержка родных трибун — это как шестой игрок на льду. Мы выходим на площадку с осознанием того, что играем не только за себя, но и за всех наших болельщиков», — сказал наставник белорусской команды.

Минское «Динамо» после 42 матчей в чемпионате КХЛ имеет в своем активе 73 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Питерский СКА с 104 баллами является лидером таблицы в девятом сезоне Континентальной хоккейной лиги.