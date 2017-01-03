Крикунов: Есть опасения относительно матчей ХК «Автомобилист» после Кубка Шпенглера
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Екатеринбургский «Автомобилист» еще не успел перестроиться с Кубка Шпенглера на Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), поэтому существуют опасения по поводу первых матчей в новом году, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер уральской команды Владимир Крикунов.
«Автомобилист» 30 декабря на стадии четвертьфинала вылетел из розыгрыша Кубка Шпенглера, который проводился в 90-й раз. Уральской команде предстоит трехматчевая домашняя серия матчей против «Сочи» (4 января), нижегородского «Торпедо» (6-го) и московского «Спартака» (8-го).
«Так быстро отойти от Кубка Шпенглера не получится. Эта такая поездка, которая убивает команду. Все команды, которые возвращались из Швейцарии, поначалу играли не очень хорошо. Видимо, перепады высот. Вот смотрю по тренировкам — мы пока еще не адаптировались обратно. Поэтому есть опасения перед домашней серией
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