Крикунов: Есть опасения относительно матчей ХК «Автомобилист» после Кубка Шпенглера

«Автомобилист» 30 декабря на стадии четвертьфинала вылетел из розыгрыша Кубка Шпенглера, который проводился в 90-й раз. Уральской команде предстоит трехматчевая домашняя серия матчей против «Сочи» (4 января), нижегородского «Торпедо» (6-го) и московского «Спартака» (8-го).

«Так быстро отойти от Кубка Шпенглера не получится. Эта такая поездка, которая убивает команду. Все команды, которые возвращались из Швейцарии, поначалу играли не очень хорошо. Видимо, перепады высот. Вот смотрю по тренировкам — мы пока еще не адаптировались обратно. Поэтому есть опасения перед домашней серией из-за этого. Ведь мы вроде и начали играть хорошо, и набирать очки. А этот Кубок Шпенглера нам не очень нужен был, но он был запланирован, и был контракт», — сказал Крикунов по телефону.