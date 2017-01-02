Стали известны имена лучших игроков декабря в КХЛ
МОСКВА, 2 янв —
Р-Спорт. Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко, защитник омского «Авангарда» Егор Мартынов, форвард нижнекамского «Нефтехимика» Рихард Гюнге и нападающий владивостокского «Адмирала» Владимир Ткачев признаны лучшими игроками декабря в КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Ерёменко, Мартынов и Гюнге признаны лучшими в своих игровых амплуа, Ткачев стал лучшим новичком.
На счету Еременко пять побед в шести матчах, в том числе две игры провел «на ноль». В среднем он отражал 96,57% бросков при коэффициенте надежности 0,98 гола за игру.
Мартынов вместе с «Авангардом» одержал семь побед в девяти встречах. Сам защитник забросил две шайбы и сделал четыре результативных передачи при общем показателе полезности «+6».
Гюнге в 11 матчах забросил девять шайб и сделал три результативных передачи.
Ткачев набрал 10 очков (3 шайбы + 7 передач) в 10 встречах при показатели полезности «+5».
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