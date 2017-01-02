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2 января 2017, 13:30 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Еременко из московского «Динамо» признан лучшим вратарем декабря в КХЛ

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Игрок московского «Динамо» Александр Еременко признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в декабре. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Голкипер одержал пять побед в шести проведенных встречах, сделав два шатаута. Еременко отразил 96,57 процента бросков при коэффициенте надежности 0,98 гола за игру.

Лучшим защитником стал Егор Мартынов («Авангард»), в девяти матчах одержавший вместе с командой семь побед. Защитник омичей набрал в них 6 (2 шайбы + 4 передачи) очков. Также Мартынов нанес 20 бросков по воротам и заблокировал 10 бросков соперников.

Лучшим нападающим признан Рихард Гюнге («Нефтехимик»), в 11 матчах набравший 12 (9+3) очков.

Лучшим новичком стал нападающий Владимир Ткачев («Адмирал»), в 10 проведенных матчах набравший 10 (3+7) очков при показателе полезности «+5».

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