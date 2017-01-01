Хоккеист минского «Динамо» Евгений Ковыршин вошел в сборную звезд Кубка Шпенглера

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В состав символической пятерки, кроме белоруса, также вошли вратарь Элвис Мерзликин («Лугано»), защитники Максим Норо (Канада) и Джеймс Вишневски («Лугано»), нападающие Эндрю Эббетт (Канада) и Дрю Шор («Давос»).

Кубок Шпенглера в 14-й раз, за 90-летнюю историю проведения этого турнира, выиграли хоккеисты сборной Канады, которые в финале были сильнее соперников из «Лугано» — 5:2.