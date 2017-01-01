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1 января 2017, 14:28 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеист минского «Динамо» Евгений Ковыршин вошел в сборную звезд Кубка Шпенглера

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист минского «Динамо» Евгений Ковыршин включен в сборную звезд Кубка Шпенглера, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеист минского Динамо Евгений Ковыршин вошел в сборную звезд Кубка Шпенглера - Фото Увеличить
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В состав символической пятерки, кроме белоруса, также вошли вратарь Элвис Мерзликин («Лугано»), защитники Максим Норо (Канада) и Джеймс Вишневски («Лугано»), нападающие Эндрю Эббетт (Канада) и Дрю Шор («Давос»).

Кубок Шпенглера в 14-й раз, за 90-летнюю историю проведения этого турнира, выиграли хоккеисты сборной Канады, которые в финале были сильнее соперников из «Лугано» — 5:2.

Минское «Динамо» в плей-офф турнира вышло с первого места в группе, но в полуфинале соревнований уступило канадцам 2:3. Белорусская команда становилась победителем Кубка Шпенглера в 2009 году. После турнира в Швейцарии подопечные Крэйга Вудкрофта вернулись домой и уже 3 января на «Минск-Арене» проведут очередной матч регулярного сезона в Континентальной хоккейной лиге против питерского СКА.

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