Хоккеист минского «Динамо» Евгений Ковыршин вошел в сборную звезд Кубка Шпенглера
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист минского «Динамо» Евгений Ковыршин включен в сборную звезд Кубка Шпенглера, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В состав символической пятерки, кроме белоруса, также вошли вратарь Элвис Мерзликин («Лугано»), защитники Максим Норо (Канада) и Джеймс Вишневски («Лугано»), нападающие Эндрю Эббетт (Канада) и Дрю Шор («Давос»).
Кубок Шпенглера в 14-й раз, за 90-летнюю историю проведения этого турнира, выиграли хоккеисты сборной Канады, которые в финале были сильнее соперников из «Лугано» — 5:2.
Минское «Динамо» в
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