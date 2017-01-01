Обзор дня: Крикунов снова захотел на пенсию

Игроки молодежной сборной страны переиграли словаков, Никита Коростелев сменил клуб в лиге Онтарио, а Владимир Ткачев не станет игроком «Торонто» Вчера. Торонто. Россия — Словакия — 2:0.

Перед матчем с командой Словакии российским хоккеистам, которым еще не исполнилось 20 лет, зачем-то стали рассказывать про войну. К счастью, они к этому отнеслись достаточно спокойно. Это было очень странно слышать, так как все-таки не стоит забывать, что хоккей — это все-таки лишь спортивная игра, в которую играют для удовольствия. Понятно, что ставки высоки, что играют за страну, но все-таки надо аккуратнее с мотивацией. Я это потому говорю, что за пару дней узнал нюансы работы Майка Бэбкока, которого считают жестким тренером. Ничего подобного на собраниях он себе не позволяет. Наоборот переживает, если кто-то до матча не шутит, не улыбается. Переживает, как бы хоккеисты, решающие серьезны задачи, не перегорели. А мы про войну мальчишкам рассказываем. Разве могут они после этого играть с улыбками?

ОБМЕН КОРОСТЕЛЕВА

Российский нападающий Никита Коростелев, который пытался пробиться в состав сборной страны на молодежный чемпионат мира, поменял команду в лиге Онтарио. До последнего времени он защищал цвета «Сарнии», а с нового года представляет «Питерборо». О причинах обмена мы ничего сказать не можем, но это вряд ли что-то поменяет в карьере форварда. Права на него все равно принадлежат «Торонто», и следующим летом он снова будет добиваться шанса в тренировочном лагере. Сейчас Никита попал в команду посильнее — она идет третьей в восточной конференции. Может быть, ему будет веселей, так как в «Питерборо» выступает Павел Гоголев.

ТКАЧЕВА НЕ БУДЕТ В «ТОРОНТО»

Нападающий Владимир Ткачев — один из лучших центров, выступающих в КХЛ из тех, кто незадрафтован клубами НХЛ. Примерно в середине осени им стали серьезно интересоваться несколько клубов, а первым был «Торонто». Но сейчас выяснилось, что форвард «Ак Барса» больше не входит в сферу интересов канадского клуба. Никакой официальной информации по его поводу не было, так то «Мейпл Ливз» и опровергать нечего. Но, как стало известно, людей, принимающих решения, смутило его катание. Для центрального форварда он должен двигаться иначе. Но это не значит, дорога в Северную Америку для Владимира закрыта. Просто это будет не «Торонто».

НОВОЕ ОБЕЩАНИЕ КРИКУНОВА