Обзор дня: Крикунов снова захотел на пенсию
Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
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Видимо, что-то случилось...
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Игроки молодежной сборной страны переиграли словаков, Никита Коростелев сменил клуб в лиге Онтарио, а Владимир Ткачев не станет игроком «Торонто» Вчера. Торонто. Россия — Словакия — 2:0.
Перед матчем с командой Словакии российским хоккеистам, которым еще не исполнилось 20 лет,
ОБМЕН КОРОСТЕЛЕВА
Российский нападающий Никита Коростелев, который пытался пробиться в состав сборной страны на молодежный чемпионат мира, поменял команду в лиге Онтарио. До последнего времени он защищал цвета «Сарнии», а с нового года представляет «Питерборо». О причинах обмена мы ничего сказать не можем, но это вряд ли
ТКАЧЕВА НЕ БУДЕТ В «ТОРОНТО»
Нападающий Владимир Ткачев — один из лучших центров, выступающих в КХЛ из тех, кто незадрафтован клубами НХЛ. Примерно в середине осени им стали серьезно интересоваться несколько клубов, а первым был «Торонто». Но сейчас выяснилось, что форвард «Ак Барса» больше не входит в сферу интересов канадского клуба. Никакой официальной информации по его поводу не было, так то «Мейпл Ливз» и опровергать нечего. Но, как стало известно, людей, принимающих решения, смутило его катание. Для центрального форварда он должен двигаться иначе. Но это не значит, дорога в Северную Америку для Владимира закрыта. Просто это будет не «Торонто».
НОВОЕ ОБЕЩАНИЕ КРИКУНОВА
Владимир Крикунов продолжает веселить. Сейчас он сообщил, что его контракт с «Автомобилистом» будет последним в карьере. И это я уже слышал
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