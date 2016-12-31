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31 декабря 2016, 17:20 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вайсфельд: «Медвешчак» хоть клубный автобус продаст, лишь бы деньги платили

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, как договорился о переходе форварда Томаша Мертла, а также отметил, что Никлас Сведберг должен подойти к плей-офф в хорошей форме.

«Не хватает игроков, это когда “Медвешчак” ставит на игру 16 человек. У нас в системе клуба 60 человек. Нам же не хватает игроков определённой квалификации. Энгквиста, например. Мы стараемся компенсировать эти бреши. В пожарном порядке подписываем игроков. Компенсируем как можем.

В пожарном порядке подписали Мертла. Скажу честно, у нас был один кандидат. Человек, который, с моей точки зрения, мог просто на другой уровень команду поднять. И мы до самого конца ждали. Но эта сделка, к сожалению, сорвалась. Это был игрок из НХЛ. Когда сорвались все сделки, тренеры приняли решение, что Мертл — это тот человек, который нам нужен. Звоню в “Медвешчак”: “Ребята, не хотите нам продать Мертла?”. А они, мне кажется, кого хочешь продадут, хоть клубный автобус. Лишь бы деньги платили. Они с удовольствием отдают игроков, ещё и спрашивают: “Может, вы ещё кого-то возьмёте?”
Тренеры считают, что у них есть возможность воздействовать на Сведберга. Они с ним общаются, занимаются. Он действительно играет либо очень хорошо, либо с ошибками. По крайней мере, в плей-офф он сыграл хорошо. В его карьере лучшие матчи он всегда проводит в плей-офф, так что мы надеемся, что он подойдёт к этому этапу в хорошей форме», — цитирует Вайсфельда ГТРК «Баршкортостан».

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