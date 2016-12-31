Назаров: Я бы провёл тренировку 1 января, но приходится подчиняться профсоюзу
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о текущем положении дел в команде и поделился новогодним настроением.
Нижнекамцы выиграли два матча подряд.
«Считаю, что матчи против “Северстали” и “Витязя” наша команда может занести себе в актив. В
Хотел бы поздравить всех болельщиков Татарстана и России с Новым годом, желаю им, чтобы в предстоящем жизненном сезоне они решили все семейные задачи, вышли в свой личный
В эти дни у нас по традиции есть молодёжная сборная. Пусть она уже проиграла и канадцам, и американцам, но все мы знаем характер Валерия Брагина и его молодых ребят. Надеюсь, что Валерий Николаевич, с которым мы в своё время работали в национальной сборной в штабе Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина, вновь вытянет нашу молодёжь на пьедестал. Поболеем», — цитирует Назарова
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