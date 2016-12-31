Назаров: Я бы провёл тренировку 1 января, но приходится подчиняться профсоюзу

Нижнекамцы выиграли два матча подряд.



«Считаю, что матчи против “Северстали” и “Витязя” наша команда может занести себе в актив. В ноябре-декабре в лазарет ушли едва ли не все опытные игроки: Секстон, Кинрейд, Рясенский, Лекомцев, Макаров, но команда практически не потеряла темпа. Молодые Брынцев, Порядин, Огурцов, Здунов, Квартальнов, Гиматов, Якимов, Шиксатдаров сделали шаг вперёд, а наше среднее возрастное звено — Столяров, Лямин, Полыгалов, Коньков, Сергеев, Бортников — справилось с лидерским грузом. Благодарен руководству за оперативное усиление — Кареев, Первышин, Гальярди уже вписались команду. В итоге мы по-прежнему боремся за место в плей-офф. При этом “Нефтехимик” входит в новый календарный год существенно омоложённым и, на мой взгляд, с хорошей перспективой. Это очень важный момент.



Хотел бы поздравить всех болельщиков Татарстана и России с Новым годом, желаю им, чтобы в предстоящем жизненном сезоне они решили все семейные задачи, вышли в свой личный плей-офф, заработали максимальные показатели полезности, не попадали в лазарет. Вот такое хоккейное пожелание. Нам, тренерам, праздники не нужны, я с удовольствием провёл бы тренировку уже 1 января, но, как вы знаете, профсоюз КХЛ четко следит за тем, чтобы все игроки получили три выходных. Приходится подчиняться.



В эти дни у нас по традиции есть молодёжная сборная. Пусть она уже проиграла и канадцам, и американцам, но все мы знаем характер Валерия Брагина и его молодых ребят. Надеюсь, что Валерий Николаевич, с которым мы в своё время работали в национальной сборной в штабе Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина, вновь вытянет нашу молодёжь на пьедестал. Поболеем», — цитирует Назарова Russia-Hockey.