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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28311082/
30 декабря 2016, 21:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Чернышенко: В 2016-м достигнуты основные цели трёхлетней стратегии развития КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвёл итоги уходящего года.

«Это был год 70-летия нашего хоккея, и я рад отметить, что в 2016-м досрочно были достигнуты все основные цели трёхлетней стратегии КХЛ. Мы перешли к разработке новой, теперь уже семилетней стратегии, которая определит путь дальнейшего развития лиги на ближайшие годы.

Нам есть что вспомнить в уходящем году. Он начался с успешного выступления молодёжной сборной России, в основном составленной из игроков КХЛ, на чемпионате мира. Наша команда в шестой раз подряд сумела завоевать медали. Вступление в КХЛ китайского «Куньлунь Ред Стар», ставшего 29-м участником чемпионата, стало главным событием лета и всего межсезонья. География лиги расширилась до восьми стран. В сентябре произошло знаменательное событие — нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин превзошёл казавшийся вечным рекорд результативности легендарного «армейца» Бориса Михайлова — 428 заброшенных шайб в чемпионатах страны.

Лига уверенно вступает в новый год. Впереди самая увлекательная часть сезона, и нет сомнений, что каждого из нас ожидает множество открытий, переживаний и памятных мгновений", — приводит слова Чернышенко пресс-служба КХЛ.
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