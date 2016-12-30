Чернышенко: В 2016-м достигнуты основные цели трёхлетней стратегии развития КХЛ

«Это был год 70-летия нашего хоккея, и я рад отметить, что в 2016-м досрочно были достигнуты все основные цели трёхлетней стратегии КХЛ. Мы перешли к разработке новой, теперь уже семилетней стратегии, которая определит путь дальнейшего развития лиги на ближайшие годы.



Нам есть что вспомнить в уходящем году. Он начался с успешного выступления молодёжной сборной России, в основном составленной из игроков КХЛ, на чемпионате мира. Наша команда в шестой раз подряд сумела завоевать медали. Вступление в КХЛ китайского «Куньлунь Ред Стар», ставшего 29-м участником чемпионата, стало главным событием лета и всего межсезонья. География лиги расширилась до восьми стран. В сентябре произошло знаменательное событие — нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин превзошёл казавшийся вечным рекорд результативности легендарного «армейца» Бориса Михайлова — 428 заброшенных шайб в чемпионатах страны.

Лига уверенно вступает в новый год. Впереди самая увлекательная часть сезона, и нет сомнений, что каждого из нас ожидает множество открытий, переживаний и памятных мгновений", — приводит слова Чернышенко пресс-служба КХЛ.