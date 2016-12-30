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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28307806/
30 декабря 2016, 15:10 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Задолженность клубов КХЛ по зарплатам перед игроками не превышает 1−2 месяцев

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Задолженность клубов КХЛ по оплате труда перед хоккеистами не превышает одного-двух месяцев, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе лиги.

В четверг издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники сообщило о долгах в клубах КХЛ на сумму более 500 миллионов рублей. В частности долг новосибирской «Сибири», московского «Динамо» и «Сочи», по информации издания, составляет 150, 120 и 100 миллионов соответственно.

«Текущая задолженность, которую имеют несколько клубов, не превышает 1−2 месяцев, — говорится в ответе пресс-службы КХЛ на запрос агентства “Р-Спорт”. — Клубы имеют необходимое финансирование для погашения имеющихся обязательств. Лига следит за ситуацией согласно документам об осуществлении выплат, которые предоставлены в КХЛ. На данный момент хоккейные клубы “Витязь” и “Торпедо” не имеют задолженностей по оплате труда».
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