«Адмирал» продлил контракт с Райтом до апреля 2018 года

Райт провел в нынешнем чемпионате КХЛ 41 матч, набрав 19 (12 шайб + 7 передач) очков, занимая третье место по результативности в клубе после Роберта Саболича и Владимира Ткачева.

«Райт заключил новый контракт с клубом, рассчитанный до 30 апреля 2018 года», — сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в пресс-службе «Адмирала».

В сезоне 2014/15 Райт выступал в КХЛ за загребский «Медвешчак»: 53 игры, 19 (15+4) очков.