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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28303873/
30 декабря 2016, 11:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Адмирал» продлил контракт с Райтом до апреля 2018 года

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Владивостокский «Адмирал» продлил контракт с канадским нападающим Джеймсом Райтом, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе дальневосточного клуба.

Райт провел в нынешнем чемпионате КХЛ 41 матч, набрав 19 (12 шайб + 7 передач) очков, занимая третье место по результативности в клубе после Роберта Саболича и Владимира Ткачева.

«Райт заключил новый контракт с клубом, рассчитанный до 30 апреля 2018 года», — сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в пресс-службе «Адмирала».

В сезоне 2014/15 Райт выступал в КХЛ за загребский «Медвешчак»: 53 игры, 19 (15+4) очков.

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