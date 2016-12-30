«Адмирал» продлил контракт с Райтом до апреля 2018 года
МОСКВА, 30 дек —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Владивостокский «Адмирал» продлил контракт с канадским нападающим Джеймсом Райтом, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе дальневосточного клуба.
Райт провел в нынешнем чемпионате КХЛ 41 матч, набрав 19 (12 шайб + 7 передач) очков, занимая третье место по результативности в клубе после Роберта Саболича и Владимира Ткачева.
«Райт заключил новый контракт с клубом, рассчитанный до 30 апреля 2018 года», — сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в
В сезоне 2014/15 Райт выступал в КХЛ за загребский «Медвешчак»: 53 игры, 19 (15+4) очков.
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