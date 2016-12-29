Назаров: «Нефтехимик» не входит в зону плей-офф КХЛ, турнирная ситуация плохая

«Нефтехимик» в четверг со счетом 5:2 обыграл «Витязь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамский клуб с 61 баллом занимает девятое место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка.

«Где-то нам повезло, хоть мы и первыми пропустили, потом пошли голы. Мы пока не восьмерке на Востоке, значит, турнирная ситуация плохая для нас, как ее еще оценить? Отдельно по новичкам Андрею Карееву и Андрею Первышину говорить не хочу, все бьются, стараются, отдаются», — сказал Назаров журналистам.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 3 января против уфимского «Салавата Юлаева».