Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28301263/
29 декабря 2016, 23:04 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Назаров: «Нефтехимик» не входит в зону плей-офф КХЛ, турнирная ситуация плохая

ПОДОЛЬСК (Московская область), 29 дек — Р-Спорт, Семен Галькевич. Турнирная ситуация для «Нефтехимика» плохая, так как команда не входит в зону плей-офф КХЛ, заявил главный тренер нижнекамского клуба Андрей Назаров.

«Нефтехимик» в четверг со счетом 5:2 обыграл «Витязь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамский клуб с 61 баллом занимает девятое место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка.

«Где-то нам повезло, хоть мы и первыми пропустили, потом пошли голы. Мы пока не восьмерке на Востоке, значит, турнирная ситуация плохая для нас, как ее еще оценить? Отдельно по новичкам Андрею Карееву и Андрею Первышину говорить не хочу, все бьются, стараются, отдаются», — сказал Назаров журналистам.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 3 января против уфимского «Салавата Юлаева».

Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года