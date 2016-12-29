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Впервые в сезоне армейцы Петербурга проиграли два матча кряду. Четвертый сезон подряд они уступают в заключительной встрече перед новым годам с одинаковым счетом.

СКА — ЛОКОМОТИВ — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Контиола — 14 (Кронвалль), 3:57 — 0:1. Козун — 16 (Тальбо), 38:35 — 0:2. Ковальчук — 23 (Барабанов, Войнов), 40:20 — 1:2.

Вратари: Шестеркин (57:28) — Мурыгин.

Штраф: 11 — 19.

Броски: 47 (10+14+23) — 28 (13+12+3).

Судьи: Бутурлин, Гашилов.

29 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Сергей ЯРЕМЕНКО, Гоша ЧЕРНОВ

из Санкт-Петербурга.

ХОККЕЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

Игровой день для хоккеистов СКА начался еще в три часа. Перед матчем с «Локомотивом» армейцы осваивали открытый каток, который является частью их новой базы в двух шагах от Ледового. Для начала игроки, не попавшие в заявку на матч, провели мастер-класс для детей — на лед вышли Евгений Иванников, Динар Хафизуллин, Стив Мозес, Александр Хохлачев и… Алексей Яшин. «Капитану Россия», который выступал за СКА c 2009-го по 2011-й презентовали тот же «милитари-свитер», что и действующим армейцам. Чуть позже Яшин вместе с другими ветеранами СКА и руководством клуба сыграл в товарищеском матче. На такой площадке более органично смотрелся бы бенди, тем более, что по размерам лед подходит для хоккея с мячом, но команды «Друзья СКА» и «Ленинград» все-таки выбрали шайбу.

КАКОЙ ДЕД МОРОЗ НАСТОЯЩИЙ?

Матч за пару дней до Нового года — это всегда особый антураж. СКА нарядил всех своих мультяшных маскотов в красные колпаки, а Волк и Заяц из «Ну, погоди!», разумеется, надели костюмы Снегурочки и Деда Мороза. Стандартных Дедов Морозов по Ледовому бродило аж два. Как и положено: один в красном кафтане, второй — в синем. При этом в роли «синего» был профессиональный аниматор, вооружившийся клюшкой вместо традиционного посоха, а вот «красным» оказался один из болельщиков СКА по прозвищу «Борода». Ему и впрямь не пришлось приклеивать вату на подбородок.

Обходившие арену по кругу Деды Морозы столкнулись как раз у того сектора, где располагается ложа прессы. Красный присмотрелся к синему, с неодобрением скользнул глазами по накладной бороде и изрек: «Говорят, Дед Мороз — ненастоящий!».

«ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ».

Предыдущий домашний матч СКА проводил в начале декабря — еще до Кубка Первого канала. Тогда армейцы отмечали 70-летний юбилей клуба и по этому случаю сыграли в специальной «милитари-форме». Свитера в стиле «морских котиков» очень понравились игрокам, но оставить их себе они не могли — форму выставили на продажу в клубных магазинах, а весь доход от продаж передадут ветеранским организациям Санкт-Петербурга.

— Мне друзья звонили и просили комплект — рассказывал защитник СКА Егор Яковлев. — Но мы выставили свитера в клубном магазине, и все средства от продаж пойдут на благотворительные цели. Это тот самый случай, когда совсем не жалко расставаться с такой красотой.

Форма понравилась не только хоккеистам, многие из которых выложили фото в камуфляжных свитерах в социальные сети, но и болельщиками. По крайней мере, именно просьбами болельщиков армейцы объяснили решение провести еще один матч в «армейской» форме. Кстати, после этой игры свитера вроде бы оставят хоккеистам. Значит, у друзей Яковлева все-таки будет шанс обзавестись артефактом.

ПРОКЛЯТОЕ БОЛЬШИНСТВО СКА.

СКА остается не только сильнейшей командой КХЛ, но и лучшей на «Западе» по реализации большинства — только у магнитогорского «Металлурга» этот показатель выше в лиге. Тем удивительнее, что аж во втором матче подряд петербургские армейцы не смогли забросить шайбу, имея численное преимущество. До этого СКА реализовывал хотя бы одно большинство в семи играх кряду.

Еще одно отклонение от нормы касается сухой игрой петербуржцев в стартовые 40 минут. СКА в этом сезоне ни разу не покидал площадку без голов, и встреча с «Локомотивом» исключением не стала. Но команда Олега Знарка забросила первую шайбу необычайно поздно — раньше хоккеисты СКА всегда отличались в двух первых периодах.

Но вся эта черная для СКА статистика меркнет на фоне главное — армейцы впервые в сезоне проиграли в двух матчах подряд.

НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ.

Знатоки статистики отыскали интересную тенденцию — несколько лет подряд СКА за пару дней до Нового год проигрывает дома со счетом 1:2. В декабре 2013 года армейцы уступили «Салавату Юлаеву», а год спустя — московскому «Динамо». Именно после той игры Вячеслав Быков отыскал «черную овечку» в рядах своей команды, хотя 2015-й был годом вовсе не черной, а деревянной овцы. В прошлом сезоне СКА в канун Нового года должен был встречаться со «Спартаком», но лига перенесла этот матч на начало декабря и армейцы обыграли принципиального соперника со счетом 5:0.

В игре с «Локомотивом» черная «новогодняя» традиция петербуржцев продолжилась. Уже на четвертой минуте Контиола прошел прямо по центру, бросил между ног Белову и дезориентированный Шестеркин не успел поднять ловушку. В конце второго периода Козун забил второй гол и вплотную приблизил «Локо» к победе. Сразу после второго перерыва Ковальчук одну шайбу отыграл, но развить успех армейцы, как не старались, не смогли. В итоге уступили с тем самым «новогодним» счетом 1:2.