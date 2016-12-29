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29 декабря 2016, 22:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Белов: ХК «Витязь» провел с «Нефтехимиком» один из худших матчей в сезоне

ПОДОЛЬСК (Московская область), 29 дек — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты «Витязя» провели с нижнекамским «Нефтехимиком» один из худших матчей в сезоне, заявил главный тренер подмосковного клуба Валерий Белов.

«Витязь» в четверг со счетом 2:5 уступил «Нефтехимику» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень обидно, что такой матч проиграли, это одна из худших игр в сезоне, домашняя — точно совершенно худшая. Будем разбираться, почему так произошло, ведь ситуация была благоприятная, было время на подготовку», — сказал Белов журналистам.

«Наш вратарь Харри Сятери уже лучше себя чувствует, посмотрим, как дальше будет. Как только он будет готов играть, будем его использовать», — отметил тренер.

Витязь
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