Белов: ХК «Витязь» провел с «Нефтехимиком» один из худших матчей в сезоне
ПОДОЛЬСК (Московская область), 29 дек —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты «Витязя» провели с нижнекамским «Нефтехимиком» один из худших матчей в сезоне, заявил главный тренер подмосковного клуба Валерий Белов.
«Витязь» в четверг со счетом 2:5 уступил «Нефтехимику» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Очень обидно, что такой матч проиграли, это одна из худших игр в сезоне, домашняя — точно совершенно худшая. Будем разбираться, почему так произошло, ведь ситуация была благоприятная, было время на подготовку», — сказал Белов журналистам.
«Наш вратарь Харри Сятери уже лучше себя чувствует, посмотрим, как дальше будет. Как только он будет готов играть, будем его использовать», — отметил тренер.
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