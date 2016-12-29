Белов: ХК «Витязь» провел с «Нефтехимиком» один из худших матчей в сезоне

«Витязь» в четверг со счетом 2:5 уступил «Нефтехимику» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень обидно, что такой матч проиграли, это одна из худших игр в сезоне, домашняя — точно совершенно худшая. Будем разбираться, почему так произошло, ведь ситуация была благоприятная, было время на подготовку», — сказал Белов журналистам.

«Наш вратарь Харри Сятери уже лучше себя чувствует, посмотрим, как дальше будет. Как только он будет готов играть, будем его использовать», — отметил тренер.