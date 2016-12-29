Хоккеисты «Нефтехимика» одержали выездную победу над «Витязем» в чемпионате КХЛ
ПОДОЛЬСК (Московская область), 29 дек —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» одержали победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Подольске, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу гостей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рихард Гюнге (на 30-й минуте), Игорь Полыгалов (32, 47), Жильбер Брюле (47) и Игорь Бортников (57), у «Витязя» отличились Максим Афиногенов (24) и Алексей Макеев (51).
«Витязь» следующий матч проведет 3 января в Новокузнецке против «Металлурга», «Нефтехимик» в тот же день сыграет против уфимского «Салавата Юлаева».
|29.12.2016 19:30
|Зрители 4250
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец "Витязь"
|Витязь
|2:5
|Нефтехимик
|(0:0, 1:2, 1:3)
Главные тренеры
|Валерий Белов
|Андрей Назаров
Вратари
|Игорь Сапрыкин
|Андрей Кареев
|1-й период
|19:50
|Станислав Романов
|2-й период
|Александр Брынцев
|22:23
|23:49
|Максим Афиногенов (А. Никулин, И. Головков)
|Рихард Гюнге (Ж. Брюле, Н. Квартальнов)
|29:10
|Игорь Полыгалов (И. Бортников, Г. Столяров)
|32:00
|36:15
|Алексей II Семенов
|39:54
|Евгений Катичев
|3-й период
|Геннадий Столяров
|40:00
|Джефф Кинрейд
|43:52
|45:20
|Жильбер Брюле (К. Лямин, Р. Гюнге)
|46:19
|Игорь Полыгалов (И. Бортников)
|46:48
|50:38
|Алексей Макеев (Ал. Семенов, М. Афиногенов)
|51:42
|Роман Горак
|Кирилл Лямин
|51:42
|Игорь Бортников (Г. Столяров)
|56:38
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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