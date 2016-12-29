Хоккеисты «Нефтехимика» одержали выездную победу над «Витязем» в чемпионате КХЛ

Встреча, состоявшаяся в четверг в Подольске, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу гостей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рихард Гюнге (на 30-й минуте), Игорь Полыгалов (32, 47), Жильбер Брюле (47) и Игорь Бортников (57), у «Витязя» отличились Максим Афиногенов (24) и Алексей Макеев (51).

«Витязь» следующий матч проведет 3 января в Новокузнецке против «Металлурга», «Нефтехимик» в тот же день сыграет против уфимского «Салавата Юлаева».