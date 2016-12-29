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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28301021/
29 декабря 2016, 22:12 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Нефтехимика» одержали выездную победу над «Витязем» в чемпионате КХЛ

ПОДОЛЬСК (Московская область), 29 дек — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» одержали победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Подольске, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу гостей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рихард Гюнге (на 30-й минуте), Игорь Полыгалов (32, 47), Жильбер Брюле (47) и Игорь Бортников (57), у «Витязя» отличились Максим Афиногенов (24) и Алексей Макеев (51).

«Витязь» следующий матч проведет 3 января в Новокузнецке против «Металлурга», «Нефтехимик» в тот же день сыграет против уфимского «Салавата Юлаева».

29.12.2016 19:30 Зрители 4250 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 2:5 Нефтехимик
(0:0, 1:2, 1:3)
Главные тренеры
Валерий Белов Андрей Назаров
Вратари
Игорь Сапрыкин Андрей Кареев
1-й период
19:50 Станислав Романов
2-й период
Александр Брынцев 22:23
23:49 Максим Афиногенов (А. Никулин, И. Головков)
Рихард Гюнге (Ж. Брюле, Н. Квартальнов) 29:10
Игорь Полыгалов (И. Бортников, Г. Столяров) 32:00
36:15 Алексей II Семенов
39:54 Евгений Катичев
3-й период
Геннадий Столяров 40:00
Джефф Кинрейд 43:52
45:20
Жильбер Брюле (К. Лямин, Р. Гюнге) 46:19
Игорь Полыгалов (И. Бортников) 46:48
50:38 Алексей Макеев (Ал. Семенов, М. Афиногенов)
51:42 Роман Горак
Кирилл Лямин 51:42
Игорь Бортников (Г. Столяров) 56:38
Статистика
10 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
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