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29 декабря 2016, 22:10 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» победил СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» победил санкт-петербургский СКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<em>МОСКВА 29 декабря. /ТАСС/. </em>Ярославский Локомотив победил <nobr>санкт-петербургский</nobr> <span class=error>СКА</span> со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петри Контиола (4-я минута) и Брэндон Козун (39). У проигравших отличился Илья Ковальчук (41).

«Локомотив» одержал третью победу подряд, СКА потерпел второе поражение кряду.

В Западной конференции «Локомотив» после 44 матчей, набрав 78 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице, СКА продолжает сохранять лидерство со 104 очками.

В следующем матче 3 января «Локомотив» в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», СКА в тот же день также на выезде встретится с минским «Динамо».

29.12.2016 19:30 Зрители 12270 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 1:2 Локомотив
(0:1, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Алексей Кудашов
Вратари
Игорь Шестеркин 57:28 Алексей Мурыгин
1-й период
Петри Контиола (С. Кронвалль) 03:57
Илья Любушкин 04:05
Эмиль Галимов 15:51
2-й период
Илья Любушкин 28:39
35:52 Вячеслав Войнов
37:02 Сергей Плотников
Якуб Накладал 37:02
Брэндон Козун (М. Тальбо) 38:35
3-й период
40:20 Илья Ковальчук (В. Войнов, А. Барабанов)
42:02 Сергей Плотников
Якуб Накладал 42:02
Брэндон Козун 43:29
46:03 Александр Барабанов
Михаил Пашнин 49:57
Петри Контиола 57:28
Статистика
11 Штрафное время 19
6 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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