«Локомотив» победил СКА в матче КХЛ
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» победил
санкт-петербургский СКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петри Контиола (4-я минута) и Брэндон Козун (39). У проигравших отличился Илья Ковальчук (41).
«Локомотив» одержал третью победу подряд, СКА потерпел второе поражение кряду.
В Западной конференции «Локомотив» после 44 матчей, набрав 78 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице, СКА продолжает сохранять лидерство со 104 очками.
В следующем матче 3 января «Локомотив» в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», СКА в тот же день также на выезде встретится с минским «Динамо».
|29.12.2016 19:30
|Зрители 12270
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Алексей Кудашов
Вратари
|Игорь Шестеркин 57:28
|Алексей Мурыгин
|1-й период
|Петри Контиола (С. Кронвалль)
|03:57
|Илья Любушкин
|04:05
|Эмиль Галимов
|15:51
|2-й период
|Илья Любушкин
|28:39
|35:52
|Вячеслав Войнов
|37:02
|Сергей Плотников
|Якуб Накладал
|37:02
|Брэндон Козун (М. Тальбо)
|38:35
|3-й период
|40:20
|Илья Ковальчук (В. Войнов, А. Барабанов)
|42:02
|Сергей Плотников
|Якуб Накладал
|42:02
|Брэндон Козун
|43:29
|46:03
|Александр Барабанов
|Михаил Пашнин
|49:57
|Петри Контиола
|57:28
Статистика
|11
|Штрафное время
|19
|6
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter