«Локомотив» победил СКА в матче КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петри Контиола (4-я минута) и Брэндон Козун (39). У проигравших отличился Илья Ковальчук (41).

«Локомотив» одержал третью победу подряд, СКА потерпел второе поражение кряду.

В Западной конференции «Локомотив» после 44 матчей, набрав 78 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице, СКА продолжает сохранять лидерство со 104 очками.

В следующем матче 3 января «Локомотив» в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», СКА в тот же день также на выезде встретится с минским «Динамо».