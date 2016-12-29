Развал-схождение. «Салават» проиграл «Магнитке»

САЛАВАТ ЮЛАЕВ — МЕТАЛЛУРГ Магнитогорск — 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Голы: Осала — 10 (бол., Сантала, Филиппи), 0:50 — 0:1. Осала — 10 (бол., Береглазов, Сантала), 2:23 — 0:2. Коварж — 19, 27:34 — 0:3. Осала — 10 (бол., Мертль), 31:43 — 1:3. Куляш — 10, 31:58 — 2:3. Осала — 10 (бол., Леписто), 42:34 — 3:3. Сантала — 1 (Бирюков, Семин), 46:31 — 3:4. Тимкин — 6 (п. Осала — 10 (бол., Филиппи), 59:52 — 3:5.

Вратари: Гаврилов (59:07 — 59:52) — Кошечкин.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 26 (5+12+9) — 23 (9+4+10).

Судьи: Гофман, Сергеев.

29 декабря. Уфа. «Уфа Арена».

ДВА ЛА.

Очень неплохого финна откопал Геннадий Величкин, который еще за неделю до дедлайна был совсем не уверен в том, что удастся найти замену Войтеку Вольски. За три матча 37-летний новичок «Магнитки» Томми Сантала набрал уже 5 (1+4) очков. Но дело даже не в очках, а в том, насколько сильнее с его приходом стала вторая тройка. Он не очень быстр, возраст все же сказывается, два удаления — как раз следствие, хотя в обороне не так и плох, длина рук и клюшки ему очень помогают, но катание у него все равно приличное, а самое главное — он очень спокоен и рассудителен с шайбой. Минимум лишних движений, есть вариант отдать — отдаст, нету — бросит. И с Осалой мгновенно нашел общий язык. Оскар просто держит клюшку на льду, накатывая на пятак, зная, что Томми в нее попадет, если будет такая возможность. Первый гол «Магнитка» так и забила, и, что необходимо отметить, вторая спецбригада большинства в кои-то веки показывает внятный розыгрыш под стать первой, причем по большей части он шел как раз через Санталу, который действовал не под хват, а на правом фланге на полборта — это идеальная позиция для прострелов для праворуких. А прострелить-то всегда есть на кого — Осала один из лучших в КХЛ по игре на чужом пятаке.

Показательно, что «Магнитка» обыграла в гостях «Салават» практически без поддержки первой тройки, с которой играли очень плотно. Совсем Мозякина из игры не выключить при всем желании, у него было три очень хороших момента, но когда у него не летит — помощь необходима. И с появлением Санталы она совершенно точно будет. Да и третья тройка — Тимкин — Филиппи — Косов — в таком составе выглядит достаточно прилично. Хорошее приобретение, решившее немалую часть проблем «Металлурга» в атаке.

«САЛАВАТ» ТЯЖЕЛОВАТ.

Стоило Капризову и Воробьеву уехать в молодежную сборную, как «Салават» поплыл: чудом обыграл «Амур», вытащив концовку, а затем потерпел четыре подряд поражения. И тут есть прямая связь: за более чем полсезона Кирилл и Михаил стали важной частью уфимской команды, хотя по большей части это касается первого. Он всегда был готов усилить первое звено, куда его перебрасывали по необходимости, и «Салавату» это помогало захватывать инициативу, увеличивая давление на ворота соперника. И в большинстве он постоянно запутывал защитников большим объемом движения и неожиданными накатами на пятак. Отрадно, что 19-летний парень становится ключевым игроком сильного клуба, но и укор команде в этом тоже легко найти.

Помимо всего прочего, «Салават» выглядит тяжелым, особенно в концовке это хорошо было видно. За счет движения шайбы моменты удавалось создавать, но вот чтоб серьезно поддавить — не получалось, конек не позволял. Притом что «Магнитка» откровенно играла в откат большую часть матча. А когда уфимцы не могут отодвинуть игру от своих ворот, начинаются ошибки и глупые удаления. Немудрено — «пожарников» в команде навалом, хотя выделяется, конечно, Гончаров, автор одной из шайб в свои ворота и соавтор еще двух. Емелин подтвердил, что игроков нагрузили — в новом уже году должны разбежаться. Там и Капризов подъедет — и дело, скорее всего, пойдет. Как хорошо — это уже другой вопрос.

РЕШЕНИЕ ЛИ МЕРТЛЬ?

Прямо скажем, достаточно сомнительное приобретение сделал «Салават» в дедлайн. Но, видимо, вариантов совсем уж не было. А центр в первую тройку необходим. Если прошлый сезон был очень удачным для Мертля, то в этом он выглядел откровенно плохо в «Медвешчаке». Хотя Захаркин даже Короткова сумел вернуть к жизни, а уж Томаш-то всяко поинтереснее будет. Пока, впрочем, из игры он выпадает, его и из первой тройки убирали, и из первой спецбригады большинства. Пройдет какое-то время, прежде чем он вольется в систему. Но даже на фоне тяжелого «Салават» он выделялся разве что со знаком минус. Посмотрим, что будет дальше.

Правда, куда больше Захаркина должно заботить то, что творится в обороне и в воротах. Защитники веселятся, а Сведберг и Гаврилов как будто пытаются друг друга переплюнуть: кто запустит больше необязательных шайб. После чего команде приходится рвать жилы, отыгрываясь, и иногда это получается, но сколько при этом тратится сил — физических и эмоциональных. А «Магнитка», считай, именно что «сыграла в хоккейчик», по меткому выражению Воробьева, увезя из Уфы достаточно легкую победу.