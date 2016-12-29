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29 декабря 2016, 21:56 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Гулявцев: Хоккеистам «Северстали» нельзя было удаляться в игре с «Ак Барсом»

КАЗАНЬ, 29 дек — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты «Северстали» проиграли казанскому «Ак Барсу» в матче чемпионата КХЛ во многом из-за собственных удалений, заявил главный тренер череповецкой команды Александр Гулявцев.

«Северсталь» в четверг проиграла «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3, пропустив две шайбы в меньшинстве.

«Мы провели неплохой матч, хотя и проиграли, — сказал Гулявцев журналистам. — Акцентировали внимание на том, что нельзя удаляться, так как “Ак Барс” хорошо играет в большинстве. Это подтвердилось. Два первых удаления — два гола. Мы играли хорошо при счете 2:0, были моменты забить еще, но подвела реализация. Тем не менее в огород своей команды бросить камень не могу. Ребята молодцы».

Северсталь
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