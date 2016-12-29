Билялетдинов: Хоккеистам «Ак Барса» не хватало эмоций в начале игры с «Северсталью»

«Ак Барс» в четверг дома обыграл «Северсталь» со счетом 3:2, проигрывая 0:2 после первого периода.

«Неудачный первый период был. Два следующих периода ребята играли с большой отдачей и желанием. Я доволен, все молодцы. Недооценки соперника не было. Ребята готовились, к любой команде мы относимся с уважением. Мы знали, что хорошо играет наш соперник, но эмоции, которые были нужны, их не хватало. В прошлой игре их много отдано было, и было сложно», — сказал Билялетдинов журналистам.

В состав «Ак Барса» вернулся Артем Лукоянов, который провел игру со СКА в запасе. «Не могу сказать, что Лукоянов сейчас в хорошей форме. Ему есть над чем работать. Будем работать», — добавил тренер казанцев.