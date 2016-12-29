КХЛ. «Ак Барс» одержал волевую победу над «Северсталью»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» одержал победу над «Северсталью» — 3:2.
После первого периода хозяева уступали в счете 0:2, но провели ударную вторую двадцатиминутку и одержали победу. В составе победителей 3 (1+2) очка набрал защитник Василий Токранов.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
Ак Барс — Северсталь — 3:2 (0:2, 3:0, 0:0).
Голы: Хацей — 1, 4:43 — 0:1. Сизов — 1 (Мазур, Кодола), 7:06 — 0:2. Токранов — 4 (бол., Азеведо, Секач), 25:32 — 1:2. Токранов — 4 (бол., Свитов, Токранов), 27:51 — 2:2. Эллиотт — 3 (Токранов, Азеведо), 37:58 — 3:2.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (7+11+4) — 32 (13+10+9).
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