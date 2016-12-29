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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28300666/
29 декабря 2016, 21:10 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Емелин: Хоккеисты «Салавата Юлаева» перегорели перед матчем с «Магниткой»

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Салавата Юлаева» перегорели перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», считает старший тренер уфимской команды Анатолий Емелин.

«Салават Юлаев» в четверг на своей площадке уступил «Металлургу» со счетом 3:5 (0:2, 2:1, 1:2).

«У нас было безобразное начало, потом смогли выровнять игру. Сравняли счет, но, к сожалению, необязательный четвертый гол привел к поражению. Я считаю, что сегодня ребята были очень хорошо настроены, но, видать, где-то перегорели, потому что такие ненужные удаления — это только перенастрой. Здесь момент психологии. Я думаю, что мы это выправим, потому что в физическом плане мы хорошо выглядим», — сказал Емелин, слова которого приводятся на официальном сайте «Салавата».

«Салават Юлаев» завершил 2016 год четырьмя поражениями подряд и в следующей игре регулярного чемпионата 3 января встретится на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком».

Салават Юлаев
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