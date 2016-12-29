Емелин: Хоккеисты «Салавата Юлаева» перегорели перед матчем с «Магниткой»

«Салават Юлаев» в четверг на своей площадке уступил «Металлургу» со счетом 3:5 (0:2, 2:1, 1:2).

«У нас было безобразное начало, потом смогли выровнять игру. Сравняли счет, но, к сожалению, необязательный четвертый гол привел к поражению. Я считаю, что сегодня ребята были очень хорошо настроены, но, видать, где-то перегорели, потому что такие ненужные удаления — это только перенастрой. Здесь момент психологии. Я думаю, что мы это выправим, потому что в физическом плане мы хорошо выглядим», — сказал Емелин, слова которого приводятся на официальном сайте «Салавата».

«Салават Юлаев» завершил 2016 год четырьмя поражениями подряд и в следующей игре регулярного чемпионата 3 января встретится на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком».