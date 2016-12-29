Клуб: КХЛ разрешила тренеру «Салавата» Захаркину пропустить пресс-конференцию
ТОЛЬЯТТИ, 29 дек —
Р-Спорт, Евгений Чурилин. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрешила главному тренеру «Салавата Юлаева» Игорю Захаркину пропустить пресс-конференцию после матча с магнитогорским «Металлургом», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе уфимского клуба.
В четверг «Салават Юлаев» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Вместо Захаркина на
«Отсутствие Игоря Владимировича (Захаркина) на
«Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции с 72 очками после 45 матчей. Поражение от магнитогорского «Металлурга» продлило серию поражений «Салавата» до четырех матчей.
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