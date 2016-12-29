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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28300665/
29 декабря 2016, 21:10 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Клуб: КХЛ разрешила тренеру «Салавата» Захаркину пропустить пресс-конференцию

ТОЛЬЯТТИ, 29 дек — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрешила главному тренеру «Салавата Юлаева» Игорю Захаркину пропустить пресс-конференцию после матча с магнитогорским «Металлургом», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе уфимского клуба.

В четверг «Салават Юлаев» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Вместо Захаркина на пресс-конференцию пришёл его помощник Анатолий Емелин.

«Отсутствие Игоря Владимировича (Захаркина) на пресс-конференции объясняется семейными обстоятельствами. Он торопился на самолёт. Все было заранее согласовано с КХЛ», — сообщили в пресс-службе «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции с 72 очками после 45 матчей. Поражение от магнитогорского «Металлурга» продлило серию поражений «Салавата» до четырех матчей.

Салават Юлаев
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