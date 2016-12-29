Клуб: КХЛ разрешила тренеру «Салавата» Захаркину пропустить пресс-конференцию

В четверг «Салават Юлаев» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Вместо Захаркина на пресс-конференцию пришёл его помощник Анатолий Емелин.

«Отсутствие Игоря Владимировича (Захаркина) на пресс-конференции объясняется семейными обстоятельствами. Он торопился на самолёт. Все было заранее согласовано с КХЛ», — сообщили в пресс-службе «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции с 72 очками после 45 матчей. Поражение от магнитогорского «Металлурга» продлило серию поражений «Салавата» до четырех матчей.