Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28300003/
29 декабря 2016, 19:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Салават Юлаев» сумел отыграться с 0:3, но потерпел поражение от «Магнитки»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 3:5.

Уфимский <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> на домашней арене потерпел поражение от магнитогорского Металлурга встреча завершилась со счётом 3:5. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

К 28-й минуте встречи «Магнитка» вела в три шайбы: дублем отметился Оскар Осала, ещё одну шайбу забросил Ян Коварж. Уфимцы сумели отыграться благодаря голам Линуса Умарка, Дениса Куляша и Теему Хартикайнена. «Металлург» на 47-й минуте вновь вышел вперёд благодаря голу Томми Санталы, а на последней минуте Евгений Тимкин забросил в пустые ворота, установив окончательный счёт встречи.

29.12.2016 17:00 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 3:5 Металлург Мг
(0:2, 2:1, 1:2)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Илья Воробьев
Вратари
Андрей Гаврилов 59:07 (А. Гаврилов 59:52) Василий Кошечкин
1-й период
00:30 Сами Леписто
Оскар Осала (Т. Сантала, Т. Филиппи) 00:50
01:06 Евгений Коротков
Оскар Осала (А. Береглазов, Т. Сантала) 02:23
Денис Казионов 09:09
13:55 3258
Евгений Тимкин 13:55
2-й период
Ян Коварж 27:34
Евгений Тимкин 28:30
Томми Сантала 30:36
31:43 Линус Умарк (3258)
31:58 Денис Куляш
3-й период
Александр Семин 41:03
42:34 Теему Хартикайнен (С. Леписто)
Томми Сантала (Е. Бирюков, А. Семин) 46:31
Томми Сантала 49:25
49:39 3258
52:13 Максим Гончаров
55:12 Евгений Бодров
Денис Казионов 55:12
Евгений Тимкин (Т. Филиппи) п.в. 59:52
Статистика
12 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Обзор дня: трудный период уфимцев

Обзор дня: трудный период уфимцев

«Салават Юлаев» опять погрузился в кризис, молодой форвард «Ак Барса» выбыл до конца сезона, а «Лада» становится по-настоящему народным клубом, получая деньги от тех, кому команда нужнее.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена