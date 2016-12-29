«Салават Юлаев» сумел отыграться с 0:3, но потерпел поражение от «Магнитки»
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 3:5.
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К 28-й минуте встречи «Магнитка» вела в три шайбы: дублем отметился Оскар Осала, ещё одну шайбу забросил Ян Коварж. Уфимцы сумели отыграться благодаря голам Линуса Умарка, Дениса Куляша и Теему Хартикайнена. «Металлург» на 47-й минуте вновь вышел вперёд благодаря голу Томми Санталы, а на последней минуте Евгений Тимкин забросил в пустые ворота, установив окончательный счёт встречи.
|29.12.2016 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|3:5
|Металлург Мг
|(0:2, 2:1, 1:2)
Главные тренеры
|Игорь Захаркин
|Илья Воробьев
Вратари
|Андрей Гаврилов 59:07 (А. Гаврилов 59:52)
|Василий Кошечкин
|1-й период
|00:30
|Сами Леписто
|Оскар Осала (Т. Сантала, Т. Филиппи)
|00:50
|01:06
|Евгений Коротков
|Оскар Осала (А. Береглазов, Т. Сантала)
|02:23
|Денис Казионов
|09:09
|13:55
|3258
|Евгений Тимкин
|13:55
|2-й период
|Ян Коварж
|27:34
|Евгений Тимкин
|28:30
|Томми Сантала
|30:36
|31:43
|Линус Умарк (3258)
|31:58
|Денис Куляш
|3-й период
|Александр Семин
|41:03
|42:34
|Теему Хартикайнен (С. Леписто)
|Томми Сантала (Е. Бирюков, А. Семин)
|46:31
|Томми Сантала
|49:25
|49:39
|3258
|52:13
|Максим Гончаров
|55:12
|Евгений Бодров
|Денис Казионов
|55:12
|Евгений Тимкин (Т. Филиппи)
|п.в.
|59:52
Статистика
|12
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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