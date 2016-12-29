«Салават Юлаев» сумел отыграться с 0:3, но потерпел поражение от «Магнитки»

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К 28-й минуте встречи «Магнитка» вела в три шайбы: дублем отметился Оскар Осала, ещё одну шайбу забросил Ян Коварж. Уфимцы сумели отыграться благодаря голам Линуса Умарка, Дениса Куляша и Теему Хартикайнена. «Металлург» на 47-й минуте вновь вышел вперёд благодаря голу Томми Санталы, а на последней минуте Евгений Тимкин забросил в пустые ворота, установив окончательный счёт встречи.