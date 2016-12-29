Сафронов: Ситуация с задолженностью ХК «Динамо» (Москва) находится под контролем

В четверг издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники сообщило о долгах в клубах КХЛ на сумму более 500 миллионов рублей. Долг «Динамо» перед хоккеистами, по информации издания, приближается к 120 миллионам рублей.

«Не хочется с кем-либо вступать в полемику, достаточно сказать, что ситуация под контролем. В главной команде выплачиваются премиальные за август и сентябрь, хотя сейчас мало в каком клубе КХЛ есть подобное. Остальное комментировать было бы просто неправильно», — сказал Сафронов корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.