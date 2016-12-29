Сафронов: Ситуация с задолженностью ХК «Динамо» (Москва) находится под контролем
МОСКВА, 29 дек —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Ситуация с задолженностью хоккейного клуба «Динамо» (Москва) под контролем, в клубе выплачиваются премиальные за август и сентябрь, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор «бело-голубых» Андрей Сафронов.
В четверг издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники сообщило о долгах в клубах КХЛ на сумму более 500 миллионов рублей. Долг «Динамо» перед хоккеистами, по информации издания, приближается к 120 миллионам рублей.
«Не хочется с