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29 декабря 2016, 19:09 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Сафронов: Ситуация с задолженностью ХК «Динамо» (Москва) находится под контролем

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Ситуация с задолженностью хоккейного клуба «Динамо» (Москва) под контролем, в клубе выплачиваются премиальные за август и сентябрь, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор «бело-голубых» Андрей Сафронов.

В четверг издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники сообщило о долгах в клубах КХЛ на сумму более 500 миллионов рублей. Долг «Динамо» перед хоккеистами, по информации издания, приближается к 120 миллионам рублей.

«Не хочется с кем-либо вступать в полемику, достаточно сказать, что ситуация под контролем. В главной команде выплачиваются премиальные за август и сентябрь, хотя сейчас мало в каком клубе КХЛ есть подобное. Остальное комментировать было бы просто неправильно», — сказал Сафронов корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.

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