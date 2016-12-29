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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28299619/
29 декабря 2016, 18:52 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА и «Локомотив» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и ярославский «Локомотив» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Начало встречи — в 19:30 мск.

Состав СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Ковальчук — Дацюк — Плотников, Зубарев — Войнов;
Гусев — Шипачёв — Дадонов, Зуб — Белов;
Широков — Коскиранта — Барабанов, Яковлев — Херсли;
Тихонов — Каблуков — Кетов, Рукавишников.

Состав «Локомотива»:
Мурыгин (Судницин);
Тальбо — Контиоло — Козун, Накладал — Кронвалл;
Апальков — Красковский — Мосалёв, Гавриков — Любушкин;
Галимов — Картаев — Аверин, Пашнин — Рафиков;
Локтионов — Кадейкин- Ильенко, Черепанов — Лугин.

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