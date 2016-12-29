Хоккейный клуб «Северсталь» расторг контракт с форвардом Артемом Воробьевым

Контракт, рассчитанный до конца апреля 2018 года, был расторгнут по согласию сторон.

В нынешнем сезоне КХЛ 23-летний Воробьев провел 17 игр, результативными действиями не отметился. Также нападающий провел 12 матчей за клуб ВХЛ «Ижсталь» (Ижевск), в которых набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи).