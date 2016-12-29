Хоккейный клуб «Северсталь» расторг контракт с форвардом Артемом Воробьевым
Тема: Переходы КХЛ 2015/2016
МОСКВА, 29 дек —
Р-Спорт. Хоккейный клуб «Северсталь» расстался с нападающим Артемом Воробьевым, сообщается на официальном сайте череповецкой команды.
Контракт, рассчитанный до конца апреля 2018 года, был расторгнут по согласию сторон.
В нынешнем сезоне КХЛ 23-летний Воробьев провел 17 игр, результативными действиями не отметился. Также нападающий провел 12 матчей за клуб ВХЛ «Ижсталь» (Ижевск), в которых набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи).
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