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29 декабря 2016, 18:42 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Клубы КХЛ должны игрокам более 500 миллионов рублей

«СЭ» стало известно, с какими долгами завершают сезон клубы КХЛ.

СЭ стало известно с какими долгами завершают сезон клубы <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Отметим, что за прошлый сезон хоккеистам должны только два клуба — «Слован» и «Медвешчак», но у загребского клуба небольшая сумма, а братиславцы рассчитаются на днях.

По состоянию на сегодняшний день «Сибирь» ушла в самый большой минус. Клуб имеет долги примерно на 150 миллионов рублей. На втором месте московское «Динамо» с долгом, который приближается к 120 миллионам. Неожиданно на третьем месте «Сочи». Хотя у клуба новый спонсор, долги южан превышают 100 миллионов рублей. Еще семь команд должны гораздо меньше, а долг у них небольшой по месяцам. Из неожиданностей «Торпедо» и «Витязь», которые пока не заплатили за ноябрь. Общая сумма долгов всех клубов превышает 500 миллионов рублей, но в этой сумме «хвосты» «Слована» и «Медвешчака». (Алексей ШЕВЧЕНКО).
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