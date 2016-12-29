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29 декабря 2016, 18:56 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Давид Улльстрем: восстановление идет по плану. Надеюсь вернуться в игру еще до конца этого сезона

Форвард минского «Динамо» Давид Улльстрем рассказал, что его восстановление после травмы идет по плану.

Форвард минского Динамо Давид Улльстрем рассказал что его восстановление после травмы идет по плану. Увеличить
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— Работаю каждый день, поддерживаю физическую форму на должном уровне. Вообще, восстановление идет по плану.

— Костицын и Гаврус сегодня катались вдвоем, а почему ты не присоединился к партнерам?

— Технически я готов выйти на лед и мог бы составить им компанию, но на данном этапе в этом нет необходимости. Я работаю по индивидуальному плану, стараясь строго следовать рекомендациям. Надеюсь вернуться в игру еще до конца этого сезона.

— Тяжело ли тебе быть вне игры столь продолжительное время?

— На самом деле, это, наверное, самый сложный сезон в моей карьере. Никогда так долго не был травмирован. Обычно восстановление занимает несколько недель, а тут счет идет на месяцы. Никому бы не рекомендовал оказаться в моей ситуации. Но я стараюсь верить в лучшее.

— Как тебе Кубок Шпенглера и выступление нашей команды на этом турнире?

— Это совсем другой хоккей. Команды не уделяют столько внимания обороне, как в КХЛ, поэтому мы видим очень много заброшенных шайб. «Динамо» смотрится на этом турнире очень хорошо. Приятно наблюдать столь уверенные действия своих партнеров по команде.

— Сергей и Артур собираются провести Новый год со своими семьями, а у тебя какие планы на праздник?

— Обычно я отмечаю такие праздники с друзьями. А в Беларуси Новый год — семейный праздник? Что ж, моя семья и друзья сейчас далеко. Так что я просто приготовлю что-нибудь вкусное и проведу этот вечер дома. И, конечно, хочу пожелать всем динамовским болельщикам Merry Christmas and Happy New Year! — цитирует Улльстрема hcdinamo.by.

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