Давид Улльстрем: восстановление идет по плану. Надеюсь вернуться в игру еще до конца этого сезона

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— Работаю каждый день, поддерживаю физическую форму на должном уровне. Вообще, восстановление идет по плану.

— Костицын и Гаврус сегодня катались вдвоем, а почему ты не присоединился к партнерам?

— Технически я готов выйти на лед и мог бы составить им компанию, но на данном этапе в этом нет необходимости. Я работаю по индивидуальному плану, стараясь строго следовать рекомендациям. Надеюсь вернуться в игру еще до конца этого сезона.

— Тяжело ли тебе быть вне игры столь продолжительное время?

— На самом деле, это, наверное, самый сложный сезон в моей карьере. Никогда так долго не был травмирован. Обычно восстановление занимает несколько недель, а тут счет идет на месяцы. Никому бы не рекомендовал оказаться в моей ситуации. Но я стараюсь верить в лучшее.

— Как тебе Кубок Шпенглера и выступление нашей команды на этом турнире?

— Это совсем другой хоккей. Команды не уделяют столько внимания обороне, как в КХЛ, поэтому мы видим очень много заброшенных шайб. «Динамо» смотрится на этом турнире очень хорошо. Приятно наблюдать столь уверенные действия своих партнеров по команде.

— Сергей и Артур собираются провести Новый год со своими семьями, а у тебя какие планы на праздник?