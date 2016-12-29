Давид Улльстрем: восстановление идет по плану. Надеюсь вернуться в игру еще до конца этого сезона
Форвард минского «Динамо» Давид Улльстрем рассказал, что его восстановление после травмы идет по плану.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Работаю каждый день, поддерживаю физическую форму на должном уровне. Вообще, восстановление идет по плану.
— Костицын и Гаврус сегодня катались вдвоем, а почему ты не присоединился к партнерам?
— Технически я готов выйти на лед и мог бы составить им компанию, но на данном этапе в этом нет необходимости. Я работаю по индивидуальному плану, стараясь строго следовать рекомендациям. Надеюсь вернуться в игру еще до конца этого сезона.
— Тяжело ли тебе быть вне игры столь продолжительное время?
— На самом деле, это, наверное, самый сложный сезон в моей карьере. Никогда так долго не был травмирован. Обычно восстановление занимает несколько недель, а тут счет идет на месяцы. Никому бы не рекомендовал оказаться в моей ситуации. Но я стараюсь верить в лучшее.
— Как тебе Кубок Шпенглера и выступление нашей команды на этом турнире?
— Это совсем другой хоккей. Команды не уделяют столько внимания обороне, как в КХЛ, поэтому мы видим очень много заброшенных шайб. «Динамо» смотрится на этом турнире очень хорошо. Приятно наблюдать столь уверенные действия своих партнеров по команде.
— Сергей и Артур собираются провести Новый год со своими семьями, а у тебя какие планы на праздник?
— Обычно я отмечаю такие праздники с друзьями. А в Беларуси Новый год — семейный праздник? Что ж, моя семья и друзья сейчас далеко. Так что я просто приготовлю
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter