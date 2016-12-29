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29 декабря 2016, 16:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

С. Костицын: надоели ежедневные тренировки, хочется уже играть

Нападающий минского «Динамо» Сергей Костицын рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

Нападающий минского Динамо Сергей Костицын рассказал о ходе своего восстановления после травмы. Увеличить
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«Около недели занимаюсь на льду индивидуально. Постепенно начинаю чувствовать себя всё лучше и лучше. Если так пойдёт дальше, то после Нового года, надеюсь, смогу присоединиться к команде.

Восстановление даётся нелегко. Причём не столько физически, сколько психологически. Если честно, очень надоели ежедневные тренировки. Хочется уже сыграть! С другой стороны, надеюсь, эти тренировки пойдут мне на пользу — и к возвращению в игру я буду полностью готов», — цитирует Костицына официальный сайт «Динамо».

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