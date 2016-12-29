С. Костицын: надоели ежедневные тренировки, хочется уже играть

«Около недели занимаюсь на льду индивидуально. Постепенно начинаю чувствовать себя всё лучше и лучше. Если так пойдёт дальше, то после Нового года, надеюсь, смогу присоединиться к команде.



Восстановление даётся нелегко. Причём не столько физически, сколько психологически. Если честно, очень надоели ежедневные тренировки. Хочется уже сыграть! С другой стороны, надеюсь, эти тренировки пойдут мне на пользу — и к возвращению в игру я буду полностью готов», — цитирует Костицына официальный сайт «Динамо».