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29 декабря 2016, 15:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Травма Денисова оказалась несерьезной, хоккеист вернется в первых играх января

Травма капитана московского ЦСКА защитника Дениса Денисова оказалась несерьезной, хоккеист вернется в строй после Нового года, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе армейского клуба.

Денисов получил травму в среду на раскатке перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» и не смог выйти на матч. Также в лазарете ЦСКА находятся нападающие Ян Муршак, Валерий Ничушкин, Стефан Да Коста.

«К счастью, у Денисова не обнаружили ничего серьезного. К первым играм чемпионата КХЛ после Нового года он будет готов вернуться на лед. Что касается остальных травмированных, то возвращение нападающих Муршака и Ничушкина ожидается начале января, а Да Косты — во второй половине месяца», — сообщили в пресс-службе ЦСКА.

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