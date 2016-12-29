Травма Денисова оказалась несерьезной, хоккеист вернется в первых играх января
Травма капитана московского ЦСКА защитника Дениса Денисова оказалась несерьезной, хоккеист вернется в строй после Нового года, сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе армейского клуба.
Денисов получил травму в среду на раскатке перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» и не смог выйти на матч. Также в лазарете ЦСКА находятся нападающие Ян Муршак, Валерий Ничушкин, Стефан Да Коста.
«К счастью, у Денисова не обнаружили ничего серьезного. К первым играм чемпионата КХЛ после Нового года он будет готов вернуться на лед. Что касается остальных травмированных, то возвращение нападающих Муршака и Ничушкина ожидается начале января, а Да Косты — во второй половине месяца», — сообщили в
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